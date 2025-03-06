Спортът по ТВ в четвъртък (6 март)

05.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

07.00 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 1

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт

11.45 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, мъже Евроспорт 1

12.00 „Джонбук“ - „Сидни“ Нова спорт

13.15 Ски бягане: Световен шампионат в Трондхайм, щафета 4х7,5 км, мъже Евроспорт 1

13.30 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 2

15.00 Ски алпинизъм: Световен шампионат в Моргинс, спринт Евроспорт 1

16.00 Северна комбинация: Световен шампионат в Трондхайм, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1

17.00 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, отборно, мъже Евроспорт 1

17.30 „Етър“ - „Пирин“ Диема спорт

19.15 Баскетбол, „Балкан“ - „Черно море“ МАХ Спорт 1

19.20 Биатлон: Световна купа в Нове Место, спринт, мъже Евроспорт 1

19.20 Лека атлетика, Европейско първенство в зала БНТ 3

19.45 „Реал Сосиедад“ - „Манчестър Юнайтед“ МАХ Спорт 3

19.45 „Алкмаар“ - „Тотнъм“ МАХ Спорт 4

19.45 „Копенхаген“ - „Челси“ Би Ти Ви Екшън

19.45 „Фенербахче“ - „Рейнджърс“ Ринг

21.00 Голф: PGA тур, Арнилд Палмър инвитейшънъл, първи ден Евроспорт 2

21.15 Баскетбол, „Панатинайкос“ - „Реал“ МАХ Спорт 2

21.15 Ски скокове: Световен шампионат в Трондхайм, голяма шанца, жени, квалификация Евроспорт 1

21.30 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1

22.00 „Аякс“ - „Айнтрахт“ МАХ Спорт 3

22.00 „Бодо Глимт“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 4

22.00 „Рома“ - „Атлетик“ Би Ти Ви Екшън

22.00 „Виктория“ - „Лацио“ Ринг

02.00 НХЛ, „Филаделфия“ - „Уинипег“ МАХ Спорт 2

02.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4

02.30 НБА, „Бостън“ - „Филаделфия“ Диема спорт 2

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