Спортът по ТВ във вторник (11 март)

От "Възраждане" предлагат: Хората с пенсии до линията на бедност да получат добавки от 100 лв. за април

Всички с пенсии до линията на бедност от 638 лева да получат добавки от 100 лева за април. Това предвижда внесено от депутати от "Възраждане" ...