06.30 Тенис: турнир в Индиън Уелс - МАХ Спорт 1
12.00 Футбол: „Йокохама“ - „Шанхай Порт“ - Диема спорт 3
13.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Ливиньо, ски бабуни, двойки, мъже и жени - Евроспорт 1
14.00 Футбол: „Джохор“ - „Бурирам“ - Нова спорт
14.10 Колоездене: Тирено Адриатико, втори етап, мъже - Евроспорт 2
16.45 Колоездене: Париж - Ница, трети етап, мъже - Евроспорт 2
17.30 Футбол: „Монтана“ - „Добружда“ - Диема спорт
19.45 Футбол: „Барселона“ - „Бенфика“ - МАХ Спорт 3
20.00 Футбол: „Ал Таавон“ - „Трактор“ - Нова спорт
20.00 Футбол: „Ал Хилал“ - „Пахтахор“ - Диема спорт 2
20.00 Футбол: „Ал Ахли“ - „Ал Раян“ - Диема спорт 3
20.00 Тенис: турнир в Индиън Уелс - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: „Интер“ - „Фейенорд“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Ливърпул“ - ПСЖ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Байер“ Л - „Байерн“ М - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: „Шефийлд Юнайтед“ - „Бристъл Сити“ - Диема спорт
02.00 Хокей: НХЛ, „Уинипег“ - „НЙ Рейнджърс“ - МАХ Спорт 2
03.00 Тенис: турнир в Индиън Уелс - МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ във вторник (11 март)
11 Март, 2025 06:37 1 046 3
Шампионска лига, тенис, хокей, колоездене и ски в ефира днес
06.30 Тенис: турнир в Индиън Уелс - МАХ Спорт 1
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
06:48 11.03.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Грозев е еничарин
08:02 11.03.2025