Бин-Гвир шокира: Трябва да убиваме по 40 души на нощ в Газа!

Израел се сблъска с вълна от международни критики след скандално изказване на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.
В интервю за подкаст, широко разпространено от медии като Al Jazeera и AP News, Бен-Гвир призова за подновяване на масираните удари в Газа и извършването на „30-40 целенасочени убийства всяка нощ“.
Бен-Гвир разкритикува временното намаляване на интензивността на атаките и заяви, че израелските сили трябва да елиминират не само лицата, представляващи непосредствена заплаха, но и всички, които според него „не заслужават да живеят“. Министърът допълнително призова за пълно изселване на палестинците от ивицата Газа и възстановяване на еврейските селища в анклава.
Изказванията му веднага предизвикаха остри реакции от международни правозащитни организации, които предупредиха, че подобна реторика представлява открито подстрекателство към етническо прочистване и военни престъпления. Политически наблюдатели отбелязват, че думите на Бен-Гвир допълнително застрашават крехките дипломатически усилия за постигане на постоянно примирие, водени под егидата на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #3, #34
06:43 17.08.2026
2 Изротттт
Коментиран от #5
06:44 17.08.2026
3 хохо
До коментар #1 от "хехе":да ти нарисува портрет
06:44 17.08.2026
4 Мими Кучева🐕
06:45 17.08.2026
5 казало п сето
До коментар #2 от "Изротттт":и се подуло и умирисало
06:45 17.08.2026
6 Някой
Коментиран от #7, #10
06:47 17.08.2026
7 Мими Кучева🐕
До коментар #6 от "Някой":То тва са били санаториуми ,където богоизбраните по цял ден са играли сантасе и белот!🥳🤣🤣🤣🤣👍
06:49 17.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Какви времена...
До коментар #6 от "Някой":... да боготворим осъдени от световната общност хора!
Коментиран от #19, #39
06:54 17.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хикс Тийм
07:04 17.08.2026
13 Янко
07:05 17.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Който заплашва евреи
До коментар #14 от "Механик":Не живее дълго.
07:09 17.08.2026
16 Итамар Бен-Гвир
07:09 17.08.2026
17 Хитлер
Коментиран от #20
07:10 17.08.2026
18 ЕЙ ТЕЗИ
07:12 17.08.2026
19 Някой
До коментар #10 от "Какви времена...":Осъдени от коя общност? Световна общност не бях чувал. За международната знаем - измята се като прясна борова греда на слънце.
07:12 17.08.2026
20 ДА ТИ КАЖА
До коментар #17 от "Хитлер":Хитлер също е бил евреин.
07:13 17.08.2026
21 А ГДЕ
07:13 17.08.2026
22 гочето
Хитлер убиваше хиляди евреи на ден!
Коментиран от #23
07:14 17.08.2026
23 Старец
До коментар #22 от "гочето":Трябвало е повече.
07:18 17.08.2026
24 САМО ПИТАМ
07:18 17.08.2026
25 ГДЕ
07:19 17.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Град Козлодуй
07:21 17.08.2026
28 АЛА БАЛА
07:21 17.08.2026
29 Наблюдател
07:23 17.08.2026
30 И Киев е Руски
07:28 17.08.2026
31 НАЙ ЛОШОТО Е
07:29 17.08.2026
32 Ами
07:31 17.08.2026
33 гост
07:31 17.08.2026
34 Австрийският художник няма гроб
До коментар #1 от "хехе":За да се превива от смях в него. Съветските органи го намират изгорен до Райхскацеларията и закарват останките му в Москва. Там съветските учени ги изследват, а десетилетия по-късно неговата пепел е транспортирана обратно в ГДР в една от съветските военни бази. Там пепелта ритуално е изсипана в тоалетната и е дръпнато синджирчето на тоалетното казанче, за да не замърсява свещената руска земя и реките също така.
07:33 17.08.2026
35 Майстора
07:37 17.08.2026
36 Пократ тази държава на нацисти
07:41 17.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 СПОРЕД ЕВРЕЙСКАТА РЕЛИГИЯ
07:44 17.08.2026
39 Българските турци
До коментар #10 от "Какви времена...":Всъщност всички знаем или поне предполагаме още какви времена ще види и изтърпи човешкият род на земята !?..Бог ни е отредил отрязък живот на този свят и ни е определил и закони и правила как да преодолеем трудностите му !...Божиите заповеди = шератът на аллах с всичките изпратени ни пророци и свещени книги с божие слово, са за да ни помонат да преодолеем злото на САТАНАТА който също е изпратен от Бог на Земята и който има своя мисия която е насочена срещу разума и съзнанието ни !!!.. Нямаме нужда от много ум и разум за да видим кой е прав и кой е крив !... Не е трудно да различим кои са с БОГ и кои СА и СъС САТАНАта !...
07:45 17.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 яяя
07:54 17.08.2026