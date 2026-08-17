Бин-Гвир шокира: Трябва да убиваме по 40 души на нощ в Газа!

Израел се сблъска с вълна от международни критики след скандално изказване на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

В интервю за подкаст, широко разпространено от медии като Al Jazeera и AP News, Бен-Гвир призова за подновяване на масираните удари в Газа и извършването на „30-40 целенасочени убийства всяка нощ“.

Бен-Гвир разкритикува временното намаляване на интензивността на атаките и заяви, че израелските сили трябва да елиминират не само лицата, представляващи непосредствена заплаха, но и всички, които според него „не заслужават да живеят“. Министърът допълнително призова за пълно изселване на палестинците от ивицата Газа и възстановяване на еврейските селища в анклава.

Изказванията му веднага предизвикаха остри реакции от международни правозащитни организации, които предупредиха, че подобна реторика представлява открито подстрекателство към етническо прочистване и военни престъпления. Политически наблюдатели отбелязват, че думите на Бен-Гвир допълнително застрашават крехките дипломатически усилия за постигане на постоянно примирие, водени под егидата на САЩ.