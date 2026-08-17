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Бин-Гвир шокира: Трябва да убиваме по 40 души на нощ в Газа!

Бин-Гвир шокира: Трябва да убиваме по 40 души на нощ в Газа!

17 Август, 2026 06:37, обновена 17 Август, 2026 06:41 1 980 42

  • бен-гвир-
  • министър-
  • израел-
  • газа

Крайнодесният израелски министър с драстично обръщение

Бин-Гвир шокира: Трябва да убиваме по 40 души на нощ в Газа! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел се сблъска с вълна от международни критики след скандално изказване на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

В интервю за подкаст, широко разпространено от медии като Al Jazeera и AP News, Бен-Гвир призова за подновяване на масираните удари в Газа и извършването на „30-40 целенасочени убийства всяка нощ“.

Бен-Гвир разкритикува временното намаляване на интензивността на атаките и заяви, че израелските сили трябва да елиминират не само лицата, представляващи непосредствена заплаха, но и всички, които според него „не заслужават да живеят“. Министърът допълнително призова за пълно изселване на палестинците от ивицата Газа и възстановяване на еврейските селища в анклава.

Изказванията му веднага предизвикаха остри реакции от международни правозащитни организации, които предупредиха, че подобна реторика представлява открито подстрекателство към етническо прочистване и военни престъпления. Политически наблюдатели отбелязват, че думите на Бен-Гвир допълнително застрашават крехките дипломатически усилия за постигане на постоянно примирие, водени под егидата на САЩ.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    57 1 Отговор
    Австрийския художник се превива от смях в гроба си мошетата се оказаха най-прилежните му ученици.

    Коментиран от #3, #34

    06:43 17.08.2026

  • 2 Изротттт

    39 2 Отговор
    Скоро ще те елеминират.

    Коментиран от #5

    06:44 17.08.2026

  • 3 хохо

    0 14 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    да ти нарисува портрет

    06:44 17.08.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    22 3 Отговор
    Чокека е прав,то си има план!Евреите са прекрасни хора.🐖🐖🐖🥳🤣👍

    06:45 17.08.2026

  • 5 казало п сето

    4 15 Отговор

    До коментар #2 от "Изротттт":

    и се подуло и умирисало

    06:45 17.08.2026

  • 6 Някой

    65 1 Отговор
    Мисля, на всички вече им е ясно, че лагерите по времето на Хитлер са били наистина необходими...

    Коментиран от #7, #10

    06:47 17.08.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    28 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    То тва са били санаториуми ,където богоизбраните по цял ден са играли сантасе и белот!🥳🤣🤣🤣🤣👍

    06:49 17.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какви времена...

    20 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    ... да боготворим осъдени от световната общност хора!

    Коментиран от #19, #39

    06:54 17.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хикс Тийм

    4 0 Отговор
    Зъб за чене, око -за две.

    07:04 17.08.2026

  • 13 Янко

    14 5 Отговор
    Русия и Путин са виновни за изказването на евреина.

    07:05 17.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Който заплашва евреи

    1 23 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Не живее дълго.

    07:09 17.08.2026

  • 16 Итамар Бен-Гвир

    27 2 Отговор
    Няма как да има мир света докато има живи евреи.

    07:09 17.08.2026

  • 17 Хитлер

    21 2 Отговор
    Най- добрия евреин е този на пепел

    Коментиран от #20

    07:10 17.08.2026

  • 18 ЕЙ ТЕЗИ

    24 0 Отговор
    Са измислили нацизма преди 3000 години.

    07:12 17.08.2026

  • 19 Някой

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Какви времена...":

    Осъдени от коя общност? Световна общност не бях чувал. За международната знаем - измята се като прясна борова греда на слънце.

    07:12 17.08.2026

  • 20 ДА ТИ КАЖА

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Хитлер":

    Хитлер също е бил евреин.

    07:13 17.08.2026

  • 21 А ГДЕ

    19 0 Отговор
    Кая Калас?

    07:13 17.08.2026

  • 22 гочето

    10 0 Отговор
    Слабаци.
    Хитлер убиваше хиляди евреи на ден!

    Коментиран от #23

    07:14 17.08.2026

  • 23 Старец

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "гочето":

    Трябвало е повече.

    07:18 17.08.2026

  • 24 САМО ПИТАМ

    11 0 Отговор
    ИМА ЛИ НЕКАКВА РАЗЛИКА МЕЖДУ ТОЯ ....ГВИР И ...гИМЛЕР...........?

    07:18 17.08.2026

  • 25 ГДЕ

    1 5 Отговор
    Касим Сюлеймани?

    07:19 17.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Град Козлодуй

    1 5 Отговор
    Прав е човека.

    07:21 17.08.2026

  • 28 АЛА БАЛА

    17 0 Отговор
    Няма никаква реакция. Международните правозащитни организации са създадени и се издържат от евреите и не смеят да гъкнат.

    07:21 17.08.2026

  • 29 Наблюдател

    17 0 Отговор
    И тези не са изгонени от олимпиади, световни, европейски(! първенства, евровизии, за тях няма санкции и демократичните световни сили не въоръжават противниците им?

    07:23 17.08.2026

  • 30 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    Копе.е да гнус.о

    07:28 17.08.2026

  • 31 НАЙ ЛОШОТО Е

    14 0 Отговор
    Че този и подобните му управляват САЩ. Затова сме във вечни войни.

    07:29 17.08.2026

  • 32 Ами

    6 0 Отговор
    преобладаващото мнозинство от евреите там подкрепят подобен подход. Това е положението.

    07:31 17.08.2026

  • 33 гост

    7 1 Отговор
    Чета тези думи на този,и си мисля дали навремето Хитлер не е бил прав...

    07:31 17.08.2026

  • 34 Австрийският художник няма гроб

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    За да се превива от смях в него. Съветските органи го намират изгорен до Райхскацеларията и закарват останките му в Москва. Там съветските учени ги изследват, а десетилетия по-късно неговата пепел е транспортирана обратно в ГДР в една от съветските военни бази. Там пепелта ритуално е изсипана в тоалетната и е дръпнато синджирчето на тоалетното казанче, за да не замърсява свещената руска земя и реките също така.

    07:33 17.08.2026

  • 35 Майстора

    3 0 Отговор
    А после се чудят защо по цял свят ги мразят.Ама така е като някой не можа да си свърши работата до края.

    07:37 17.08.2026

  • 36 Пократ тази държава на нацисти

    4 0 Отговор
    хората ще намразят и обикновените евреи в страните си.

    07:41 17.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 СПОРЕД ЕВРЕЙСКАТА РЕЛИГИЯ

    3 0 Отговор
    Всички неевреи са гои - полухора. От там идва идеятата, че евреите превъзхождат другите хора (расово превъзходство) и че да убиеш или ограбиш гой не е грях

    07:44 17.08.2026

  • 39 Българските турци

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Какви времена...":

    Всъщност всички знаем или поне предполагаме още какви времена ще види и изтърпи човешкият род на земята !?..Бог ни е отредил отрязък живот на този свят и ни е определил и закони и правила как да преодолеем трудностите му !...Божиите заповеди = шератът на аллах с всичките изпратени ни пророци и свещени книги с божие слово, са за да ни помонат да преодолеем злото на САТАНАТА който също е изпратен от Бог на Земята и който има своя мисия която е насочена срещу разума и съзнанието ни !!!.. Нямаме нужда от много ум и разум за да видим кой е прав и кой е крив !... Не е трудно да различим кои са с БОГ и кои СА и СъС САТАНАта !...

    07:45 17.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 яяя

    0 0 Отговор
    евреи правят всичко за да не се повтори този изрод хитлер...а палестинци не са добре дошли никазе в арабски ясвят..не ги искат..А Мерц-либерал и той каза за всички мюслита..били разваляли пейзажа на европейски градове..Не иззтривайте този коментар освен ако не сте идиот..и не коментирайте.

    07:54 17.08.2026