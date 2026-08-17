Иран мобилизира сили за нов конфликт със САЩ

The Wall Street Journal съобщи, че хардлайнерите в Техеран активно подготвят страната за мащабен военен конфликт със Съединените щати.

Според разузнавателни данни, Иран е изоставил надеждите за дипломатическо решение след сключеното през юни споразумение и е преминал към преструктуриране на въоръжените си сили.

Ключовите стъпки на Техеран включват:

Обединяване на командването : Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) поема пълен контрол над редовната армия под ръководството на генерал Али Абдолахи.

: Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) поема пълен контрол над редовната армия под ръководството на генерал Али Абдолахи. Увеличаване на производството : Драстично е ускорено производството на балистични ракети и бойни дронове.

: Драстично е ускорено производството на балистични ракети и бойни дронове. Регионална координация: Засилват се съвместните действия с проиранските милиции в Йемен (хусите) и Ирак за разширяване на оперативния обхват при евентуални удари.

Военни анализатори, цитирани от The Wall Street Journal, посочват, че Иран преминава към икономика на оцеляване и е готов да атакува американски бази и съюзнически петролни обекти в Персийския залив, в случай на засилване на натиска от страна на Вашингтон.