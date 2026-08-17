Иран мобилизира сили за нов конфликт със САЩ

The Wall Street Journal съобщи, че хардлайнерите в Техеран активно подготвят страната за мащабен военен конфликт със Съединените щати.
Според разузнавателни данни, Иран е изоставил надеждите за дипломатическо решение след сключеното през юни споразумение и е преминал към преструктуриране на въоръжените си сили.
Ключовите стъпки на Техеран включват:
- Обединяване на командването: Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) поема пълен контрол над редовната армия под ръководството на генерал Али Абдолахи.
- Увеличаване на производството: Драстично е ускорено производството на балистични ракети и бойни дронове.
- Регионална координация: Засилват се съвместните действия с проиранските милиции в Йемен (хусите) и Ирак за разширяване на оперативния обхват при евентуални удари.
Военни анализатори, цитирани от The Wall Street Journal, посочват, че Иран преминава към икономика на оцеляване и е готов да атакува американски бази и съюзнически петролни обекти в Персийския залив, в случай на засилване на натиска от страна на Вашингтон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гоце Делчев
Коментиран от #13
06:38 17.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хехе
06:41 17.08.2026
4 сички русямили
06:41 17.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Да се спука човек от смях.
07:09 17.08.2026
11 Тити
Коментиран от #15, #17
07:10 17.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Механик
До коментар #1 от "Гоце Делчев":Ще падне и не една. Тогава вече ще "разкалят терена" като на американски самолетоносач палубата.
07:11 17.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дудов
До коментар #11 от "Тити":И какво ще им блокират? Тоалетните ли?Или Хормуз?
07:13 17.08.2026
16 ПРИПОМНЕТЕ МИ
07:15 17.08.2026
17 Механик
До коментар #11 от "Тити":Е колко блокади да им слагат? Тръмпоче всеки ден слага пълна блокада, па Иран си е жив и здрав. Мани, ами и обявили по 30000$ за главата на убит американец.
Не ми се мисли колко е наградата за убит евреин, че тогава може и аз да се изкуша. Таман сега съм намислил да купувам оборудване за ремонт на турбо компресори. Едни 1-200000$ ще ми дойдат супер.
07:15 17.08.2026
18 Янко
07:48 17.08.2026