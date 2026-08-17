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Иран мобилизира сили за нов конфликт със САЩ

Иран мобилизира сили за нов конфликт със САЩ

17 Август, 2026 06:30, обновена 17 Август, 2026 06:36 1 617 18

  • иран-
  • сащ-
  • война-
  • подготовка

Ескалацията в Близкия изток достига нови критични нива

Иран мобилизира сили за нов конфликт със САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

The Wall Street Journal съобщи, че хардлайнерите в Техеран активно подготвят страната за мащабен военен конфликт със Съединените щати.

Според разузнавателни данни, Иран е изоставил надеждите за дипломатическо решение след сключеното през юни споразумение и е преминал към преструктуриране на въоръжените си сили.

Ключовите стъпки на Техеран включват:

  • Обединяване на командването: Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) поема пълен контрол над редовната армия под ръководството на генерал Али Абдолахи.
  • Увеличаване на производството: Драстично е ускорено производството на балистични ракети и бойни дронове.
  • Регионална координация: Засилват се съвместните действия с проиранските милиции в Йемен (хусите) и Ирак за разширяване на оперативния обхват при евентуални удари.

Военни анализатори, цитирани от The Wall Street Journal, посочват, че Иран преминава към икономика на оцеляване и е готов да атакува американски бази и съюзнически петролни обекти в Персийския залив, в случай на засилване на натиска от страна на Вашингтон.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоце Делчев

    18 2 Отговор
    На територията на САЩ не е падала бомба.

    Коментиран от #13

    06:38 17.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    22 0 Отговор
    Каква дипломация вече се чудя кой повече лъже нашия Данчо ментата или бай Дончо ментата

    06:41 17.08.2026

  • 4 сички русямили

    5 16 Отговор
    бурките и напред да опазят браттски иран!

    06:41 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    15 4 Отговор
    "Иран мобилизира сили за нов конфликт със САЩ", а в това време в САЩ военослужещите напускат армията, а самолетоносачите се оказват оакани и в бедстващо положение.
    Да се спука човек от смях.

    07:09 17.08.2026

  • 11 Тити

    3 12 Отговор
    Достатъчно е САЩ да им наложат блокада и без,пари сами ще развеят знамето.

    Коментиран от #15, #17

    07:10 17.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гоце Делчев":

    Ще падне и не една. Тогава вече ще "разкалят терена" като на американски самолетоносач палубата.

    07:11 17.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дудов

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    И какво ще им блокират? Тоалетните ли?Или Хормуз?

    07:13 17.08.2026

  • 16 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    10 0 Отговор
    Израел и САЩ защо нападнаха Иран.

    07:15 17.08.2026

  • 17 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    Е колко блокади да им слагат? Тръмпоче всеки ден слага пълна блокада, па Иран си е жив и здрав. Мани, ами и обявили по 30000$ за главата на убит американец.
    Не ми се мисли колко е наградата за убит евреин, че тогава може и аз да се изкуша. Таман сега съм намислил да купувам оборудване за ремонт на турбо компресори. Едни 1-200000$ ще ми дойдат супер.

    07:15 17.08.2026

  • 18 Янко

    1 0 Отговор
    Първо Иран трябва да събере американските моряци скочили зад борд че са много

    07:48 17.08.2026

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