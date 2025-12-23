Нов удар по Андрю - развратният брат на Чарлз Трети вече няма да ходи на лов

Разрешителното за оръжие на принц Андрю е отнето. Полицията посети 65-годишния брат на крал Чарлз III в Роял Лодж в Уиндзор, съобщава Metro.
Запаленият ловец Андрю вече не може да използва колекцията си от пушки.
„Това е истински удар за него. Той ще бъде под строг надзор“, каза източник, запознат със ситуацията.
Съобщава се, че полицията не е конфискувала огнестрелните оръжия, но е наложила нови условия относно начина им на съхранение и кой има достъп до тях.
На 30 октомври Чарлз III лиши принц Андрю от всички титли и почести след скандала около Джефри Епстийн и реши да го изгони от кралската резиденция. Освен това монархът официално уведоми брат си за необходимостта да се откаже от наема на Роял Лодж и да се премести в друга частна резиденция.
Министерството на правосъдието на САЩ наскоро публикува архив от файлове, свързани със случая с Джефри Епстийн. на една от снимките Андрю лежи в скута на пет жени.
Епстийн беше обвинен в уреждане на посещения в дома си в Манхатън и на частния си остров за десетки непълнолетни момичета между 2002 и 2005 г. Разследващите установиха, че най-младата от поканените е била на 14 години. През август 2019 г. финансистът се самоуби в затворническата си килия.
1 Рускиня
19:36 23.12.2025
2 щом е раз братен
19:38 23.12.2025
3 Андрю е станал копейка
19:44 23.12.2025
4 Факт
19:47 23.12.2025
5 Камила
Коментиран от #9
19:51 23.12.2025
6 Главчо
19:51 23.12.2025
7 развратният брат
от личен опит ли?
20:03 23.12.2025
8 Жена от квартала
20:04 23.12.2025
9 Коментиращ
До коментар #5 от "Камила":Управляващата мафия и евроатлантическата и 3 м е т, са абсолютно наясно какво причиняват на народа си, качвайки го на Евро-Титаник, 2 часа преди той да потъне!
Продават народа си съзнателно, щото имат едни крадени милиарди в офшорни сметки, които има шанс да бъдат "намагнетизирани" (като на шиши), ако не слушкат господарите си!
Затова герб ,дпс, ппдб, итн, бсп и всички слуги на световната мафия, ни предават и продават съвсем целенасочено за лична изгода!
В нормална държава, народа вече щеше да е тръгнал да ги търси (престъпниците от високите етажи на властта) под дърво и камък!!!
Но България явно трябва отново да е на косъм от изчезване, за да се събуди и обедини народът й!!!
20:20 23.12.2025
10 ?????
А иначе като махнеш театралните им церемонии остават само парите им.
Които също намаляват.
Нормално за такъв рудимент.
Па и на новите англичани им е все по-неинтересно и незнайно що е така.
20:41 23.12.2025