Нов удар по Андрю - развратният брат на Чарлз Трети вече няма да ходи на лов

23 Декември, 2025 19:31 691 10

„Това е истински удар за него. Той ще бъде под строг надзор“, каза източник, запознат със ситуацията

Нов удар по Андрю - развратният брат на Чарлз Трети вече няма да ходи на лов - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Разрешителното за оръжие на принц Андрю е отнето. Полицията посети 65-годишния брат на крал Чарлз III в Роял Лодж в Уиндзор, съобщава Metro.

Запаленият ловец Андрю вече не може да използва колекцията си от пушки.

„Това е истински удар за него. Той ще бъде под строг надзор“, каза източник, запознат със ситуацията.

Съобщава се, че полицията не е конфискувала огнестрелните оръжия, но е наложила нови условия относно начина им на съхранение и кой има достъп до тях.

На 30 октомври Чарлз III лиши принц Андрю от всички титли и почести след скандала около Джефри Епстийн и реши да го изгони от кралската резиденция. Освен това монархът официално уведоми брат си за необходимостта да се откаже от наема на Роял Лодж и да се премести в друга частна резиденция.

Министерството на правосъдието на САЩ наскоро публикува архив от файлове, свързани със случая с Джефри Епстийн. на една от снимките Андрю лежи в скута на пет жени.

Епстийн беше обвинен в уреждане на посещения в дома си в Манхатън и на частния си остров за десетки непълнолетни момичета между 2002 и 2005 г. Разследващите установиха, че най-младата от поканените е била на 14 години. През август 2019 г. финансистът се самоуби в затворническата си килия.


Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рускиня

    2 1 Отговор
    На 65 г почти всички мъже не ловуват, или ско то с помощта на СИНИгерчета! ☹️

    19:36 23.12.2025

  • 2 щом е раз братен

    3 0 Отговор
    Мечките сами ще идват при него с бурканчета.

    19:38 23.12.2025

  • 3 Андрю е станал копейка

    2 0 Отговор
    Искал е да гръмне брат си

    19:44 23.12.2025

  • 4 Факт

    0 0 Отговор
    Пушки, незаконни средства за наблюдение и подслушване, тоже!

    19:47 23.12.2025

  • 5 Камила

    6 0 Отговор
    Въвеждането на еврото в България е като да се качваш на Титаник, докато другите го напускат, понеже потъва!

    Коментиран от #9

    19:51 23.12.2025

  • 6 Главчо

    1 0 Отговор
    Ох, толкова е наказан! Милият той, от къща с 30 спални го местят в имение с 12 спални... и жена му страда, че не пазарува всеки ден, а само 6 пъти за 8 дена. И сега... ще му вземат пушката...

    19:51 23.12.2025

  • 7 развратният брат

    1 0 Отговор
    венке отде знаеш и твърдиш че е такъв
    от личен опит ли?

    20:03 23.12.2025

  • 8 Жена от квартала

    0 0 Отговор
    Максим Каракаш също да не развратничи в офисите на фирмите си. Секс със служителките си, пиянски запой и луксозен живот, това е да си бизнесмен в днешно време. А жена му Таня реве и се тръшка по съседки

    20:04 23.12.2025

  • 9 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Камила":

    Управляващата мафия и евроатлантическата и 3 м е т, са абсолютно наясно какво причиняват на народа си, качвайки го на Евро-Титаник, 2 часа преди той да потъне!
    Продават народа си съзнателно, щото имат едни крадени милиарди в офшорни сметки, които има шанс да бъдат "намагнетизирани" (като на шиши), ако не слушкат господарите си!
    Затова герб ,дпс, ппдб, итн, бсп и всички слуги на световната мафия, ни предават и продават съвсем целенасочено за лична изгода!

    В нормална държава, народа вече щеше да е тръгнал да ги търси (престъпниците от високите етажи на властта) под дърво и камък!!!
    Но България явно трябва отново да е на косъм от изчезване, за да се събуди и обедини народът й!!!

    20:20 23.12.2025

  • 10 ?????

    1 0 Отговор
    Няма го Шекспир да опише драмите им.
    А иначе като махнеш театралните им церемонии остават само парите им.
    Които също намаляват.
    Нормално за такъв рудимент.
    Па и на новите англичани им е все по-неинтересно и незнайно що е така.

    20:41 23.12.2025