Нов удар по Андрю - развратният брат на Чарлз Трети вече няма да ходи на лов

Разрешителното за оръжие на принц Андрю е отнето. Полицията посети 65-годишния брат на крал Чарлз III в Роял Лодж в Уиндзор, съобщава Metro.

Запаленият ловец Андрю вече не може да използва колекцията си от пушки.

„Това е истински удар за него. Той ще бъде под строг надзор“, каза източник, запознат със ситуацията.

Съобщава се, че полицията не е конфискувала огнестрелните оръжия, но е наложила нови условия относно начина им на съхранение и кой има достъп до тях.

На 30 октомври Чарлз III лиши принц Андрю от всички титли и почести след скандала около Джефри Епстийн и реши да го изгони от кралската резиденция. Освен това монархът официално уведоми брат си за необходимостта да се откаже от наема на Роял Лодж и да се премести в друга частна резиденция.

Министерството на правосъдието на САЩ наскоро публикува архив от файлове, свързани със случая с Джефри Епстийн. на една от снимките Андрю лежи в скута на пет жени.

Епстийн беше обвинен в уреждане на посещения в дома си в Манхатън и на частния си остров за десетки непълнолетни момичета между 2002 и 2005 г. Разследващите установиха, че най-младата от поканените е била на 14 години. През август 2019 г. финансистът се самоуби в затворническата си килия.