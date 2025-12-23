Селекционерът на Португалия каза защо неговият отбор не е фаворит на Мондиал 2026

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес отбеляза, че неговият национален отбор се смята за претендент, а не за фаворит за Световното първенство през 2026 година.

„Вярвам, че само тези, които вече са печелили Световното първенство, могат да се считат за фаворити. От психологическа гледна точка, знанието, че предишни поколения са печелили този турнир, ти дава специална сила. И все пак, имам огромно доверие в тази група играчи – начинът, по който живеят и дишат в националния отбор“, заяви Мартинес пред Marca.

Специалистът смята, че отбори като Испания и Германия са в отлична форма за Световното първенство. Междувременно той вярва, че Франция, Бразилия и Аржентина са създадени за големи турнири.

Световното първенство ще се проведе през лятото на 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико. За първи път в историята ще участват 48 отбора.