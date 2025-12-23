Новини
Тенчо Тенев: Само строг контрол ще спре безразсъдните водачи

23 Декември, 2025

Ексшефът на КАТ призова за драстично по-високи глоби за използване на мобилен телефон по време на шофиране

Катастрофата във Варна, при която кола връхлетя на тротоара, помитайки две жени, а след вряза в магазин – е трагичен инцидент. Слушах коментара на колегата по телевизията, който каза, че освен висока скорост - причина за случилото се може да е и поради здравословен проблем на водача. Може и затова да е изгубил контрол над автомобила. Това коментира в предаването „Денят на живо” по NOVA News бившият шеф на КАТ – София Тенчо Тенев по повод тежката катастрофа в морската ни столица в понеделник.

И допълни: "Най-вероятно водачът е бързал за някъде и не е видял, че светофарът е светнал червено. Продължил е към кръстовището и не е могъл да овладее автомобила".

По повод продължаващите пътни инциденти, дължащи се на висока скорост и безразсъдството на водачите - Тенев припомни, че от дълго време с негов колега искали да се създаде и приеме от Народното събрание Закон за пътното хулиганство. "По този начин всички тези млади и безразсъдни водачи ще бъдат водени на отчет от органите на МВР. така те могат да бъдат проверявани от районни инспектори и други служби, и ще има пълен контрол върху тях. Ще бъдат санкционирани с предупредителни протоколи, а ако бъдат хванати втори път в нарушение - деянието да бъде криминализирано. И след това санкциите и контролът върху тях да бъдат много по-строги", обясни бившият шеф на КАТ-София.

Той изрази съжаление, че идеята не е получила добър отзвук в текущия парламент. И подчерта, че се надява в следващото НС да има по-компетентни депутати, които да приемат това присърце. "Така те ще помогнат на хората, особено на добросъвестните водачи, които пътуват нормално по пътищата на България, за да има наистина по-сериозен контрол върху безразсъдните водачи", посочи Тенев.

Според него глобите за използване на телефон по време на шофиране - трябва драстично да се увеличат. Причината - на употребата на мобилни устройства без хендсфрий се дължат голяма част от тежките пътно-транспортни произшествия. Така се отклонява вниманието на водача и липсва контрол върху пътната обстановка.

"Сега ще видите какво ще стане, когато падне първият сняг. Очаква се в следващите часове - да има снежна покривка. Тогава рязко ще се увеличат ПТП-тата - особено в столицата. От 50–100 на ден ще станат около 300 при първия сняг. Всичко това се дължи на отклоняване на вниманието и неспазване на дистанция. Затова и стават тежките катастрофи", категоричен е Тенев.

По думите му, ако шофьор бъде хванат да говори по телефона докато шофира - при първо нарушение глобата трябва да бъде примерно 500 лева. "При второ нарушение – лишаване от право на управление за срок от минимум 3 месеца. Само тогава водачите ще се стреснат и ще спрат да използват мобилните си телефони в автомобилите или ще преминат към безжични устройства. Да управляват автомобила, да гледат пътя и да говорят по телефона, но чрез безжични средства, а не с телефона в ръка", заяви той.

По отношение на шофирането след употреба на алкохол и наркотични вещества ексшефът на КАТ-София беше категоричен, че подобни водачи - трябва да бъдат съдени бързо - в рамките на месец и да влязат в затвора. "Само така можем да спрем пияните и дрогираните водачи. В момента какво се случва? Взема му се свидетелството за управление, образува се дълго досъдебно производство, минава половин година, една година, две години и няма осъдителна присъда. През този период същият водач може отново да се качи в автомобил и да управлява, каквито случаи сме имали в практиката си", припомни той.


  • 1 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Бившият шеф на КАТ-София Тенчо Тенев е освободен под гаранция от 10 000 лв

    Хи хи хи ....гугленето е голяма работа

    19:23 23.12.2025

  • 2 Само строг контрол ще спре

    16 3 Отговор
    нахалните некадърни бръмбари и калинки от миналото да ни ги изтъпанчват и бръщолевят

    Коментиран от #9

    19:29 23.12.2025

  • 3 Даниел

    9 2 Отговор
    Ами не е лошо да започне кат да упражнява този контрол,днес минах през почти цялото околовръстно на София и не видях нито един полицай!!??

    19:31 23.12.2025

  • 4 глобата трябва да бъде примерно 500 лева

    8 0 Отговор
    и много такива глоби
    и правим общ поръчки за стоп палки и чекмеджета

    19:32 23.12.2025

  • 5 Хипотетично

    9 2 Отговор
    Глобите да са пропорционални на мощността на автомобила, с което зам(ожните водачи със скъпи и мощни коли ще спрат ехидно и надменно да нарушават правилата за движение. (100лв. глоба за 100 хиляден автомобил е забавно и солено за автомобил от 4 хиляди втора употреба.)

    19:42 23.12.2025

  • 6 ИВАН

    10 1 Отговор
    Когато бе шеф на КАТ какво прави ?

    19:42 23.12.2025

  • 7 дядото

    11 1 Отговор
    и това говори екс шеф на кат.боже опази от нагли и глупави послушковци.ИНФРАСТРУКТУРАТА ГЛУПАЦИ,старата и негодна пътна мрежа и огромния брой а-ли + безумието с тир- овете.

    19:46 23.12.2025

  • 8 Бездна

    6 1 Отговор
    Кой да го осъществява този контрол бе!?!? Петхилядниците, които мислят само каква кола на лизинг да си пуснат или дали да сложат силикон на кифлата… Повечето осъзнават, че са много “глъми” и не вярват какви суми получават за нищоправене

    19:56 23.12.2025

  • 9 Читанка

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Само строг контрол ще спре":

    По времето на Хитлер и Сталин, нарушителите са били най-малко, клонящи към нула. Такъв контрол ли искате!

    19:59 23.12.2025

  • 10 Виктория

    4 0 Отговор
    Спрете любовницата на бизнесмена Максим Каракаш, която фучи с джип за половин милион. А жена му Таня реве с крокодилски сълзи и ходи на държавна работа

    20:00 23.12.2025

  • 11 Не нормален

    2 5 Отговор
    Трябва цялата пътна инфраструктура,да се покрие от скоростни камери,иначе няма оправия с това дебилно племе.

    20:00 23.12.2025

  • 12 Коментиращ

    3 0 Отговор
    Боко и шиши крадат народна пара с милиарди, а вие ни разправяте за безразсъдните водачи???

    Първо ремонт по високите етажи на властта, после мвр, съд и прокуратура, та чак до кметства и общински съветници, всички по веригата да бъдат разследвани, вкл обръчите от фирми, и да видите как България ще започне да излиза от дъното!

    Не може кражбите да са стандарт в страната ни и да се опитвате да накажете нарушаващите по пътищата!
    Българите са наясно, че държавата е в режим на свободно падане, та затова всеки рискува кой както може!

    Народно обединение и опандизване на евроатлантическите управляващи и управлявали (вкл и най-вече Костов и ППДБ)!!!

    20:05 23.12.2025

  • 13 Факт

    2 2 Отговор
    Основния фактор за тежки катастрофи е високата скорост. Карайте със 100-120 на магистралата. Карайте с 30 в гъсто населени райони. Вторият основен фактор е липсата на визуален контакт между водач и пресичащ пешеходец. Автомобилите имат мъртва зона отляво. В малките улички пешеходец, изскочил без подготовка на платното, остава в нея докато изникне пред калника. Автомобил с 30 км най много да причини уплах при спирането.

    20:07 23.12.2025

  • 14 Да,бе

    1 1 Отговор
    Безразсъдните шофьори в един момент ще намалеят,поради преминаване в отвъдното но безмозъчните милиционери няма да свършат...Плодят се,като зайци,само че брадати в стил Осама и татуирани в стил гей-бездомник.

    20:14 23.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 не е тема това

    1 0 Отговор
    Темата в момента не са безрасъдните водачи, а проблемите с банковите преводи и банкоматите. Днес е едва 23.12. и вече има проблеми с банкоматите, електронните разплащания и онлайн преводите. Банките не мениха през стрестест и това проличава броени дни преди влизане в еврозоната и точно преди коледните и новогодишните празници. Проблемът е с най-големите банки в България. Вероятно този проблем ще продължи поне до края на първата седмица на 2026 г. Хората нямат достъп до собствените си пари, не могат да купуват лекарства и хранителни продукти, не могат да се извършват плащания по кредити... Къде е евроатлантикът Желязков, че майка му го търси да то бие?

    20:18 23.12.2025

  • 17 Да така е

    2 0 Отговор
    Трябва да се наложи строг контрол над взимащите глупави решения за справяне с проблемите. Като се почне от депутатите и се мине през всички на държавната хранилка

    20:23 23.12.2025

  • 18 Дъртата корумпирана

    0 1 Отговор
    Кука съвсем е изплискала легенда! Деменцията и алчността се смесват в колебливата му мисъл. Време е за Малашевци.

    20:39 23.12.2025

