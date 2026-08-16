Торино е близо до привличането на вратаря на Лийдс Лукас Пери

Торино е постигнал договорка за привличането на вратаря на Лийдс Лукас Пери, съобщава трансферният журналист Фабрицио Романо. Бразилският страж вече е дал съгласието си да продължи кариерата си в италианския клуб, предава и БТА. Според информацията сделката ще започне с едногодишен наем за 1 милион евро, като Торино ще има възможност да откупи правата на футболиста срещу още 14 милиона евро. При активиране на клаузата общата стойност на трансфера може да достигне 15 милиона евро.

28-годишният Пери прекара само един сезон в състава на Лийдс във Висшата лига. Позицията му в отбора обаче се промени след привличането на английския национал Джеймс Трафорд, за когото клубът плати около 52 милиона евро. При така създалата се ситуация бразилецът е готов за ново предизвикателство, а Торино се очертава като следващата спирка в кариерата му. В Лийдс Пери е съотборник и на българския национал Илия Груев, който продължава да бъде част от английския клуб.

Торино завърши предходния сезон в Серия А на 12-о място, а привличането на нов вратар е част от намеренията на клуба да освежи състава си за новата кампания.