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Тотнъм договори личните условия с Коди Гакпо

Тотнъм договори личните условия с Коди Гакпо

16 Август, 2026 18:26 499 0

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Остава сделката с Ливърпул

Тотнъм договори личните условия с Коди Гакпо - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Тотнъм е направил сериозна крачка към привличането на Коди Гакпо, след като клубът е постигнал договорка за личните условия с нидерландския национал на Ливърпул, съобщава нидерландското издание Voetbal International. Остава двата клуба да се споразумеят за трансферната сума, за да бъде финализирана сделката. Гакпо е част от Ливърпул от януари 2023 година, когато пристигна на „Анфийлд“ от ПСВ Айндховен.

Интересът на Тотнъм към нападателя идва на фона на мащабно обновяване на състава. Лондончани вече са инвестирали около 237 милиона паунда в селекцията си, а сред привлечените футболисти са Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш и Ян Паул ван Хеке.

Коди Гакпо е сред футболистите, които Ливърпул може да използва за финансиране на новата си атака. Клубът е в процес на сериозна промяна след напускането на Мохамед Салах и назначаването на Андони Ираола, допълва Gong.bg.

Проблемите пред „червените“ обаче не се ограничават до евентуалната продажба на Гакпо. Ливърпул търси ново звездно попълнение за атаката, като сред основните му цели е Брадли Баркола от Пари Сен Жермен. Френският шампион обаче не е склонен да се раздели лесно с офанзивния футболист и държи на висока трансферна цена.

Така евентуалният трансфер на Гакпо в Тотнъм може да се окаже част от по-голяма верига от сделки, която да промени сериозно атакуващата линия на Ливърпул преди новия сезон.


Великобритания
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