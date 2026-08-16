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Арсенал разгроми Манчестър Сити и спечели „Къмюнити Шийлд“

Арсенал разгроми Манчестър Сити и спечели „Къмюнити Шийлд“

16 Август, 2026 19:23 701 0

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Съставът на Микел Артета реши мача още преди почивката

Арсенал разгроми Манчестър Сити и спечели „Къмюнити Шийлд“ - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Арсенал започна новия сезон по впечатляващ начин, след като разгроми Манчестър Сити с 3:0 и спечели „Къмюнити Шийлд“. Успехът донесе на „артилеристите“ 18-и трофей в историята на надпреварата. Съставът на Микел Артета реши мача още преди почивката, а след третото попадение в началото на второто полувреме интригата окончателно изчезна. За Сити това беше първи официален мач под ръководството на новия мениджър Енцо Мареска.

Арсенал започна двубоя по мечтан начин. Само 23 секунди след първия съдийски сигнал Майлс Люис-Скели намери Рикардо Калафиори, който с прецизен удар даде аванс на лондончани.

В 28-ата минута преднината стана двойна. Мартин Йодегор центрира към далечната греда, където новото попълнение Христос Цолис свали топката към Кай Хаверц. Германецът се възползва от ситуацията и с глава направи 2:0.

Манчестър Сити трудно намираше отговор на играта на Арсенал. „Гражданите“ рядко стигаха до реална опасност пред Давид Рая, а вратарят на лондончани все пак трябваше да се намеси при опасен удар на Ерлинг Холанд.

След подновяването на играта Арсенал нанесе решаващия удар. В 48-ата минута Цолис отново беше в основата на гола, като изведе Мартин Йодегор. Норвежецът овладя хладнокръвно и преодоля Джанлуиджи Донарума за 3:0. Това беше второ голово подаване за Цолис в мача.

До края Сити опита да промени развоя, но не успя да стигне до обрат. Давид Рая направи още едно впечатляващо спасяване след опит на Антоан Семеньо и запази вратата си без гол.

Двубоят даде възможност за официален дебют и на няколко нови футболисти. За Арсенал за първи път в официален мач играха Бруно Гимараеш и Христос Цолис, докато за Манчестър Сити дебютира Елиът Андерсън.

Трофеят е силен старт за Арсенал преди началото на сезона във Висшата лига и дава допълнително самочувствие на тима на Артета. За Манчестър Сити поражението е сериозно предупреждение в началото на новата ера под ръководството на Мареска, който има задачата да изгради отбор, способен да поддържа високите стандарти от периода на Хосеп Гуардиола.


Великобритания
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