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Стилияна Николова покори света с бухалки и донесе злато на България

Стилияна Николова покори света с бухалки и донесе злато на България

16 Август, 2026 18:55 914 24

  • стилияна николова-
  • злато-
  • световно първенство-
  • бухалки

Втора остана украинката Таисия Онофричук

Стилияна Николова покори света с бухалки и донесе злато на България - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Стилияна Николова спечели световната титла на бухалки на първенството по художествена гимнастика във Франкфурт и донесе първото златно отличие за България в Германия, предава БТА. Българката изигра безгрешно съчетанието си във финала и получи 30.150 точки – 13.400 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.350 за артистичност. Николова беше с първи стартов номер, но това не попречи на концентрацията ѝ и тя успя да постави останалите състезателки под напрежение.

Титлата има и историческо значение за българската художествена гимнастика. Николова е първата българка с индивидуално злато на финал на отделен уред от 25 години, след като Симона Пейчева спечели титлата с топка в Мадрид през 2001 година.

Световната шампионка изпревари украинката Таисия Онофричук, която събра 30.050 точки и остана със сребърния медал. Същия актив записа и състезаващата се с неутрален статут рускиня Мария Борисова, но тя остана трета заради по-ниската оценка за изпълнение.

За Николова златото е второто отличие в индивидуалните състезания на шампионата, след като по-рано спечели сребро в многобоя. Тя има възможност да добави още медал към колекцията си с композицията с лента.

Успехът на Николова е пети медал за България във Франкфурт и първи златен. Освен сребърните отличия на Николова в многобоя и в отборното класиране, българският ансамбъл вече спечели два бронзови медала във финалите на отделните уреди.

По-рано през деня Николова завърши на седмо място във финала на обръч.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 трамвай

    15 7 Отговор
    те тва чекнене ако е спорт аз човек ще стана

    Коментиран от #7, #21

    18:57 16.08.2026

  • 2 Синя София

    5 2 Отговор
    Дъщеря на футболиста на Добруджа и национал на България 1986 г на световното първенство в Мексико като футболист от Б група, Добрич да се гордее

    19:00 16.08.2026

  • 3 Гост

    7 2 Отговор
    Браво моме, набра им лайката! Сложи им бухалките баш там дет най обичат! Оле!

    19:03 16.08.2026

  • 4 Василев

    7 14 Отговор
    Този измислен спорт не забранява ли участие на джуджета.??? 😀😄😆

    Коментиран от #5

    19:09 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво

    14 2 Отговор
    Браво на Стилияна! Заслужена награда на това талантливо и неуморно момиче!

    19:16 16.08.2026

  • 7 Тъй ли

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "трамвай":

    Щото то футбола не е чекнене, ами и катърско ритане!

    19:17 16.08.2026

  • 8 Анонимен

    16 1 Отговор
    Поклон за Стиляна Работи усилено години постоянна е силна е успешна е Поздравления момиче ПОКЛОН

    19:27 16.08.2026

  • 9 Раша

    5 5 Отговор
    Что не пишете,че Тим от Русия е със златен медал.,😄
    България със сребро!

    19:38 16.08.2026

  • 10 ИВАН

    5 5 Отговор
    Чекнене и жажда за бухалки, не е лошо.

    Коментиран от #11

    19:41 16.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Наско

    5 0 Отговор
    Раева ще се н...ере.

    19:52 16.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лопата Орешник

    4 4 Отговор
    Това нормална поза ли е за момиченца, понякога непълнолетни? С опънато трико и тежък грим? Според изследване, любимия спорт на масовия pdfил!

    19:58 16.08.2026

  • 15 Браво на момичето !

    5 1 Отговор
    Спечели и сребърен медал на лента . Давай , красавицата ни !

    Коментиран от #23

    20:04 16.08.2026

  • 16 Георги Илиев Митев

    5 1 Отговор
    Браво на тази жена ! Явен талант и много труд се изискват, за да бъдеш на върха в този спорт ! Поздравления за Стиляна, защото тя го е постигнала този успех в този спорт.

    20:05 16.08.2026

  • 17 Любителите

    2 5 Отговор
    на този "спорт" са само дърти pdf-и.

    Коментиран от #19

    20:09 16.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лопата Орешник

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Любителите":

    Е може и нормални да има, но.100 про ПДФите са на линия! И то не е учудващо! Те усул , усул ща вкарат в беля! Наистина ми идва прекалено! Поне трябва да е само за състезателки над 18! Ако са под 18, задължително без грим и по анцунг!

    20:21 16.08.2026

  • 20 Братовчеда

    4 0 Отговор
    Браво на Стилияна Николова за прекрасно свършената работа! Гордеем с теб, момиче!
    Путинистите няма ли кажат пак нещо за рускините или Стилияна им запуши устенцата с бухалка?

    20:29 16.08.2026

  • 21 Балетист

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "трамвай":

    А, онова чекнене на ФИ 20 и оскъдно осветлиние спорт ли е или е само ЗА спорта а 😀

    20:38 16.08.2026

  • 22 Съвестния гражданин

    0 0 Отговор
    Виждам,че е вдигнала единият си палец при сгънат юмрук-мвр и данс може да се самосезират за това,че прави знаци като руски неонацист.Така де.

    20:56 16.08.2026

  • 23 И аз да кажа

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Браво на момичето !":

    На лента златен медалист на България е Бойко Методиев Борисов,естествено че ще вземе само сребърен медал.Ако продължи с разчекванията може да я вземат в ГЕРБ или поне в държавна адмитистрация,има бъдеще.

    Коментиран от #24

    20:59 16.08.2026

  • 24 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "И аз да кажа":

    Всичко наред ли е?

    21:01 16.08.2026

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