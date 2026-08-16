Стилияна Николова покори света с бухалки и донесе злато на България

Стилияна Николова спечели световната титла на бухалки на първенството по художествена гимнастика във Франкфурт и донесе първото златно отличие за България в Германия, предава БТА. Българката изигра безгрешно съчетанието си във финала и получи 30.150 точки – 13.400 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.350 за артистичност. Николова беше с първи стартов номер, но това не попречи на концентрацията ѝ и тя успя да постави останалите състезателки под напрежение.
Титлата има и историческо значение за българската художествена гимнастика. Николова е първата българка с индивидуално злато на финал на отделен уред от 25 години, след като Симона Пейчева спечели титлата с топка в Мадрид през 2001 година.
Световната шампионка изпревари украинката Таисия Онофричук, която събра 30.050 точки и остана със сребърния медал. Същия актив записа и състезаващата се с неутрален статут рускиня Мария Борисова, но тя остана трета заради по-ниската оценка за изпълнение.
За Николова златото е второто отличие в индивидуалните състезания на шампионата, след като по-рано спечели сребро в многобоя. Тя има възможност да добави още медал към колекцията си с композицията с лента.
Успехът на Николова е пети медал за България във Франкфурт и първи златен. Освен сребърните отличия на Николова в многобоя и в отборното класиране, българският ансамбъл вече спечели два бронзови медала във финалите на отделните уреди.
По-рано през деня Николова завърши на седмо място във финала на обръч.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 трамвай
Коментиран от #7, #21
18:57 16.08.2026
2 Синя София
19:00 16.08.2026
3 Гост
19:03 16.08.2026
4 Василев
Коментиран от #5
19:09 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Браво
19:16 16.08.2026
7 Тъй ли
До коментар #1 от "трамвай":Щото то футбола не е чекнене, ами и катърско ритане!
19:17 16.08.2026
8 Анонимен
19:27 16.08.2026
9 Раша
България със сребро!
19:38 16.08.2026
10 ИВАН
Коментиран от #11
19:41 16.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Наско
19:52 16.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лопата Орешник
19:58 16.08.2026
15 Браво на момичето !
Коментиран от #23
20:04 16.08.2026
16 Георги Илиев Митев
20:05 16.08.2026
17 Любителите
Коментиран от #19
20:09 16.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лопата Орешник
До коментар #17 от "Любителите":Е може и нормални да има, но.100 про ПДФите са на линия! И то не е учудващо! Те усул , усул ща вкарат в беля! Наистина ми идва прекалено! Поне трябва да е само за състезателки над 18! Ако са под 18, задължително без грим и по анцунг!
20:21 16.08.2026
20 Братовчеда
Путинистите няма ли кажат пак нещо за рускините или Стилияна им запуши устенцата с бухалка?
20:29 16.08.2026
21 Балетист
До коментар #1 от "трамвай":А, онова чекнене на ФИ 20 и оскъдно осветлиние спорт ли е или е само ЗА спорта а 😀
20:38 16.08.2026
22 Съвестния гражданин
20:56 16.08.2026
23 И аз да кажа
До коментар #15 от "Браво на момичето !":На лента златен медалист на България е Бойко Методиев Борисов,естествено че ще вземе само сребърен медал.Ако продължи с разчекванията може да я вземат в ГЕРБ или поне в държавна адмитистрация,има бъдеще.
Коментиран от #24
20:59 16.08.2026
24 Гошо
До коментар #23 от "И аз да кажа":Всичко наред ли е?
21:01 16.08.2026