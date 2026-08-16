Стилияна Николова покори света с бухалки и донесе злато на България

Стилияна Николова спечели световната титла на бухалки на първенството по художествена гимнастика във Франкфурт и донесе първото златно отличие за България в Германия, предава БТА. Българката изигра безгрешно съчетанието си във финала и получи 30.150 точки – 13.400 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.350 за артистичност. Николова беше с първи стартов номер, но това не попречи на концентрацията ѝ и тя успя да постави останалите състезателки под напрежение.

Титлата има и историческо значение за българската художествена гимнастика. Николова е първата българка с индивидуално злато на финал на отделен уред от 25 години, след като Симона Пейчева спечели титлата с топка в Мадрид през 2001 година.

Световната шампионка изпревари украинката Таисия Онофричук, която събра 30.050 точки и остана със сребърния медал. Същия актив записа и състезаващата се с неутрален статут рускиня Мария Борисова, но тя остана трета заради по-ниската оценка за изпълнение.

За Николова златото е второто отличие в индивидуалните състезания на шампионата, след като по-рано спечели сребро в многобоя. Тя има възможност да добави още медал към колекцията си с композицията с лента.

Успехът на Николова е пети медал за България във Франкфурт и първи златен. Освен сребърните отличия на Николова в многобоя и в отборното класиране, българският ансамбъл вече спечели два бронзови медала във финалите на отделните уреди.

По-рано през деня Николова завърши на седмо място във финала на обръч.