Нападател критикува феновете, напуснали "Олд Трафорд" при драматичния обрат срещу Лион

Нападателят на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее отправи критика към феновете, които напуснаха трибуните на „Олд Трафорд“ преди края на епичната победа с 5:4 срещу Лион в четвъртфинала на Лига Европа.

Въпреки че е контузен, нидерландецът присъстваше на трибуните, за да подкрепи своите съотборници. „Червените дяволи“ поведоха с 2:0, но допуснаха изравняване в редовното време и изостанаха с 2:4 в продълженията. След това обаче последва исторически обрат – голове на Бруно Фернандеш, Коби Майну и Хари Магуайър в последните минути осигуриха класиране на полуфинал.

🚨 - Joshua Zirkzee on Instagram:



"To all the fans who left when we were down, have a listen to this.'



GOOSEBUMPS. 😍❤️pic.twitter.com/NpGlRDvTo7