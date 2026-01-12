Forbes оцени волейболните „лъвове“ на България

Българският национален отбор по волейбол за мъже отново привлече вниманието на цялата страна, след като се нареди сред най-изявените личности в престижната класация на Forbes България – „Топ 70 на българските знаменитости“. Нашите волейболни герои заеха впечатляващото 17-о място, което е поредното доказателство за огромния им принос и вдъхновяващо въздействие върху обществото.

Това признание не остана незабелязано от Българската федерация по волейбол, която изрази гордостта си от успеха на националите.

„Още едно признание за труда, успехите и влиянието на нашия спорт“, коментираха от федерацията, подчертавайки ролята на отбора като пример за подражание и източник на национална гордост.

Класацията на Forbes България ежегодно отличава най-успешните и популярни българи, като взема предвид техните спортни и професионални успехи, медийно присъствие и обществено влияние. Влизането на волейболните национали в топ 20 е категоричен знак за високата оценка, която получават не само като спортисти, но и като вдъхновители за младите поколения.