Байерн Мюнхен продава защитник през лятото

Ръководството на Байерн Мюнхен е взело решение да се раздели със защитника Ким Мин-Джае, ако в клуба пристигна добра оферта за него, пише "Скай Германия". 28-годишният корейски футболист е наясно със ситуацията си, но остава напълно фокусиран върху предстоящите мачове.

През тоз сезон Ким допусна редица фатални грешки, което доведоха до голове във вратата на баварците и като цяло представянето му е много неубедително. На "Алианц Арена" вече са решили, че ще се разделят с него и ще инвестират парите от продажбата му във нов централен защитник, който да бъде лидер в отбраната.

🚨🔴 #Kim Min-jae could leave FC Bayern this summer if a suitable offer arrives, as revealed. He is aware of the situation but remains fully focused on the title race.



Several clubs have already expressed interest – been told Juventus are keeping an eye on Kim’s situation.… pic.twitter.com/prvh2SUOYb