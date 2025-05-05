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Повериха мача Левски - Черно море на Никола Попов

Повериха мача Левски - Черно море на Никола Попов

5 Май, 2025 12:27 116 0

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  • цска-
  • ботев пловдив

Красен Георгиев ще ръководи ЦСКА - Ботев Пловдив

Повериха мача Левски - Черно море на Никола Попов - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия на БФС определи реферите, които ще ръководят срещите от 33 кръг на efbet Лига.

6 май 2025 г., вторник, 17:00 ч.

КРУМОВГРАД - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

6 май 2025 г., вторник, 19:30 ч.

СЕПТЕМВРИ - СЛАВИЯ
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Йордан Костадинов Иванов

7 май 2025 г., сряда, 17:00 ч.

ЦСКА 1948 - ХЕБЪР
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Антон Симеонов Генов

7 май 2025 г., сряда, 19:30 ч.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - БОТЕВ ВРАЦА
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Александър Костадинов Костадинов

9 май 2025 г., петък, 17:45 ч.

АРДА КЪРДЖАЛИ - ЛУДОГОРЕЦ
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Николай Тодоров Петров

9 май 2025 г., петък, 20:15 ч.

ЦСКА СОФИЯ - БОТЕВ ПЛОВДИВ
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Николай Йорданов Колев

10 май 2025 г., събота, 17:30 ч.

СПАРТАК ВАРНА - БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Мартин Живков Богдев

10 май 2025 г., събота, 20:00 ч.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев
СН: Камен Михайлов Алексиев


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