Фенове на Реал Мадрид опънаха транспаранти - "Благодаря, Интер"

Феновете на Реал Мадрид имаха поводи за радост, след като късно снощи Интер отстрани Барселона от полуфиналите в Шампионска лига. "Нерадзурите" се наложиха над "каталунците" с общ резултат 7:6 след продължения на "Джузепе Меаца".

Някои от привържениците на "белите" стигнаха по-далеч, като опънаха транспаранти "Благодаря, Интер", пред базата на мадридския клуб Валдебебас.

В неделя Реал ще гостува на Барселона в последното Ел Класико през сезона. Каталунците са лидери в Ла Лига, като имат 4 точки преднина пред своя съперник.

Възпитаниците на Ханзи Флик нямат загуба от тези на Карло Анчелоти през този сезон, след като ги победиха в първия мач за първенство, а след това спечелиха финалите за Суперкупата на Испания и Купата на краля.

❗| Real Madrid fans have put up banners of “Grazie Inter (Thank you Inter)” outside the club's training centre Valdebebas. [@elchiringuitotv] ⚪ pic.twitter.com/XSjImfAQlC