Пламен Гетов се завръща начело на спортната политика в Спартак Варна

Пламен Гетов поема поста спортен директор на Спартак Варна, съобщиха официално от клуба.

С този ход ръководството на „соколите“ залага на доказан професионалист с дългогодишен опит и авторитет в българския футбол.

Гетов, който вече е заемал тази ключова позиция в клуба, се завръща с амбиция да изведе Спартак към нови успехи. Той ще ръководи спортно-техническата стратегия, ще отговаря за развитието на представителния тим и ще работи за усъвършенстване на цялостната клубна структура.

Очакванията към него са високи, а феновете се надяват, че с неговата визия и експертиза „синьо-белите“ ще затвърдят позициите си сред елита на българския футбол.

„Пожелаваме на Пламен Гетов успешен и ползотворен мандат в Спартак Варна!“, написаха от клуба в социалните мрежи, като изразиха увереност, че новият спортен директор ще допринесе за стабилността и развитието на отбора.

Това е вторият период на Гетов като спортен директор на варненския клуб, след като вече изпълняваше тази роля през 2024 година.

С този стратегически ход Спартак Варна демонстрира желание за устойчиво развитие и силно представяне в Първа лига.