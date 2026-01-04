Новини
Фулъм и Ливърпул си поделиха точките след драматичен сблъсък в Лондон

4 Януари, 2026 19:37 504 0

"Червените" заемат четвъртото място във временното класиране

Фулъм и Ливърпул си поделиха точките след драматичен сблъсък в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен спектакъл на стадион "Крейвън Котидж" Фулъм и Ливърпул завършиха при резултат 2:2 в среща от 20-ия кръг на английската Висша лига. Двубоят предложи на феновете вихрено темпо, обрати и голове, които ще се помнят дълго.

Домакините излязоха напред в 17-ата минута чрез Хари Уилсън, който наказа бившия си клуб с хладнокръвен завършек.

Ливърпул, лишен от основни фигури в атаката си – Мохамед Салах, ангажиран с Купата на африканските нации, Александър Исак, възстановяващ се от фрактура, и Юго Екитике, който лекува контузия – трудно намираше ритъм в предни позиции.

След почивката мърсисайдци вдигнаха оборотите и в 57-ата минута Флориан Вирц възстанови равенството с прецизен удар.

Коди Гакпо реализира за 2:1 в добавеното време, хвърляйки в екстаз "червената" агитка. Но радостта на Ливърпул бе краткотрайна – само 60 секунди по-късно Харисън Рийд изстреля истински снаряд от дистанция, който не остави шансове на вратаря и фиксира крайното 2:2.

Попадението на Рийд със сигурност ще бъде сред претендентите за гол на сезона.

След този зрелищен двубой Ливърпул заема четвъртото място във временното класиране с 34 точки, докато Фулъм се изкачва на 11-а позиция с 28 пункта.


