ДЮШ на ЦСКА ще носи името „Димитър Пенев“

ДЮШ на ЦСКА ще носи името „Димитър Пенев“

4 Януари, 2026 21:23 579 7

Причината е ясна – става дума за човека, който в най-пълна степен символизира умението, волята и вярата в откриването и шлифоването на футболния талант

ДЮШ на ЦСКА ще носи името „Димитър Пенев“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От ЦСКА взеха решение, академията на клуба да носи името на знаменития Димитър Пенев.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Има личности, които оставят незаличима следа в живота ни. Димитър Пенев бе такъв – символ на армейския дух, манталитет на победител и на непреходните ценности, които ЦСКА отстоява вече близо 8 десетилетия.

В знак на преклонение пред неговия принос към институцията ЦСКА, клубът взе официално решение бъдещата детско-юношеска Академия на клуба да носи името „Димитър Пенев“. Причината е ясна – става дума за човека, който в най-пълна степен символизира умението, волята и вярата в откриването и шлифоването на футболния талант. Без преувеличение, именно той е фигурата, която даде път на най-великото поколение на българския футбол, в това число и на някои от най-легендарните футболисти на ЦСКА.

Решението ни е заредено със символ, но и обещание – точно на това място ще се раждат бъдещите ни шампиони. Академия ЦСКА е в процес на проектиране и изграждане, но много скоро ще стане реалност и ще даде шанс на нашите деца да реализират в най-пълна степен своите умения, талант и мечти.

Вярваме, че именно заветът на най-великия български футболен Стратег, ще е необходимата мотивация за бъдещите ни поколения да преследват върховете на българския и световния футбол.

Името Димитър Пенев завинаги ще остане международен стандарт за създаване на футболни таланти, но и за истински личности!"


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    2 2 Отговор
    БРАВО!

    21:35 04.01.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 6 Отговор
    Значи ще се казва "Чичо Митко Тъ-пото "💋❤🥳🤣🖕

    21:39 04.01.2026

  • 4 Сатана Z

    6 2 Отговор
    По—добре ДЮШ на името на Пената,отколкото “Шофьорски курсове—Георги Аспарухов”

    21:39 04.01.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    А школата на ЦСКА 1948 скоро ще се казва "Любо Супата"!🥳🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    21:41 04.01.2026

  • 6 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    3 2 Отговор
    Само Левски👍

    21:45 04.01.2026

  • 7 Язък бе ицо

    3 2 Отговор
    За малко да я кръстят "кауфланд"

    21:50 04.01.2026

