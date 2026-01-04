Венислав Антов с впечатляващо представяне, въпреки загубата на Туркоа срещу Монпелие

Волейболната надпревара във Франция предложи истински спектакъл в 14-ия кръг, където българският национал Венислав Антов блесна с отлична игра, макар и неговият Туркоа да отстъпи на Монпелие с 1:3 гейма (26:24, 21:25, 22:25, 21:25).

Младият диагонал, който е световен вицешампион с България, демонстрира завидна форма и завърши като най-резултатен за своя отбор с 17 точки, включително 3 аса. Въпреки усилията му, серията от 9 поредни победи на Туркоа бе прекъсната още в първия мач за 2026 година.

Игнасио Луенгас също се отличи с 16 точки, но това не бе достатъчно за успех срещу силния състав на Монпелие.

За гостите от Монпелие, Есекиел Паласиос реализира 16 точки, а Венсан Матиас добави още 14, което се оказа решаващо за крайния изход на дербито.

След тази загуба Туркоа се смъкна на трето място във временното класиране с 31 точки (12 победи и 2 поражения). Лидерската позиция се поделя между Тур и Монпелие, които имат съответно 35 и 34 точки.