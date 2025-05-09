Спортът по ТВ в петък (9 май)

Бетис мина през продължения с Фиорентина, за да стигне до финала на Лигата на конференциите

Реал Бетис се класира за финала в Лигата на конференциите след общ резултат 4:3 срещу Фиорентина. Така "рохибланкос" за първи път ще играят ...