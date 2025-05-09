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Спортът по ТВ в петък (9 май)

Спортът по ТВ в петък (9 май)

9 Май, 2025 07:44 244 0

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  • баскетбол-
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  • мото gp

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в петък (9 май) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

11:35 Мото GP: първа тренировка за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2

12:00 Тенис: турнир в Рим - МАХ Спорт 1

13:30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

14:00 Колоездене: Обиколка на Италия, първи етап, мъже - Евроспорт 1

15:50 Мото GP: квалификация за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2

17:45 Футбол: „Арда“ - „Лудогорец“ - Диема спорт

19:15 Баскетбол: полуфинал „Рилски спортист“ - „Спартак“ Плевен - МАХ Спорт 2

19:30 Футбол: „Нюрнберг“ - „Кьолн“ - Диема спорт 3

19:30 Футбол: „Пройсен Мюнстер“ - „Херта“ - Нова спорт

20:15 Футбол: ЦСКА - „Ботев“ (Пловдив) - Диема спорт

21:00 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, втори ден - Евроспорт 2

21:30 Футбол: „Волфсбург“ - „Хофенхайм“ - Диема спорт 3

21:45 Футбол: „Милан“ - „Болоня“ - МАХ Спорт 3

22:00 „Лас Палмас“ - „Райо Валекано“ - МАХ Спорт 4

22:00 Футбол: Плейоф Чемпиъншип - Диема спорт 2

02:00 Хокей: НХЛ, мач от пелйофите - МАХ Спорт 2


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