Спортът по ТВ в петък (9 май)

11:35 Мото GP: първа тренировка за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2
12:00 Тенис: турнир в Рим - МАХ Спорт 1
13:30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
14:00 Колоездене: Обиколка на Италия, първи етап, мъже - Евроспорт 1
15:50 Мото GP: квалификация за Гран при на Франция - МАХ Спорт 2
17:45 Футбол: „Арда“ - „Лудогорец“ - Диема спорт
19:15 Баскетбол: полуфинал „Рилски спортист“ - „Спартак“ Плевен - МАХ Спорт 2
19:30 Футбол: „Нюрнберг“ - „Кьолн“ - Диема спорт 3
19:30 Футбол: „Пройсен Мюнстер“ - „Херта“ - Нова спорт
20:15 Футбол: ЦСКА - „Ботев“ (Пловдив) - Диема спорт
21:00 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, втори ден - Евроспорт 2
21:30 Футбол: „Волфсбург“ - „Хофенхайм“ - Диема спорт 3
21:45 Футбол: „Милан“ - „Болоня“ - МАХ Спорт 3
22:00 „Лас Палмас“ - „Райо Валекано“ - МАХ Спорт 4
22:00 Футбол: Плейоф Чемпиъншип - Диема спорт 2
02:00 Хокей: НХЛ, мач от пелйофите - МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА