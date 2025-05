Забавна случка: Не разпознаха Ламин Ямал в Барселона (ВИДЕО)

Ламин Ямал със сигурност е един от футболистите, за които се говори и пише най-много в последните месеци. 17-годишното крило на Барселона и Испания счупи редица рекорди на клубно и национално ниво.

Въпреки това, има хора, които не разпознават острието на Барселона. Това се видя в любопитен момент на улицата в Барселона. След вечеря със свои приятели в местен ресторант, Ямал бе помолен да направи снимка на група туристи.

Момиче, което подаде телефон на Ямал, не го разпозна и го попита как се казва. Той отговори шеговито: „Раян“

- "What's your name?"



Lamine Yamal: "Ryan"



When a group of people asked Lamine Yamal to take a photo of them… without recognizing him. 😭pic.twitter.com/W9bK2RdWEQ