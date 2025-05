Реал Мадрид е много близо до привличането на втори нов защитник

Левият защитник на Бенфика - Алваро Карерас, е много близо до това да стане ново попълнение на Реал Мадрид. Според информация на журналиста от Sky Sports Патрик Бергер, 22-годишният футболист вече е приел личните условия, предложени от испанския гранд.

Очаква се бъдещият треньор на „Лос бланкос“ Шаби Алонсо да разчита именно на Карерас за подсилване на лявата зона в отбрана. Въпреки това трансферът все още не е финализиран, тъй като разговорите с Бенфика се очертават като трудни. От страна на Реал Мадрид, Хуни Калафат и Хосе Анхел Санчес са натоварени със задачата да постигнат споразумение и евентуално да намалят исканата откупна клауза, която възлиза на 50 милиона евро.

🚨⚪️ Alvaro Carreras wants to join Real Madrid and his plan has not changed.



No bid or club to club talks yet but understand Real will approach Benfica after Taça de Portugal final to reach an agreement.



Carreras has already agreed terms with Real, as @SrNaninho reported. pic.twitter.com/RcOdFraSkO