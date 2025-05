Барселона се разбра с Рафиня за нов договор

Барселона постигна договорка с Рафиня за нов договор, твърди Фабрицио Романо. Бразилецът ще се обвърже с каталунците до лятото на 2028 година.

Очаква се фланговият нападател официално да преподпише в четвъртък. Същото ще стори треньорът Ханзи Флик в сряда.

Настоящият договор на Рафиня изтичаше през лятото на 2027 година, но той ще го удължи с един сезон.

През настоящата кампания бразилецът вкара 34 гола и направи 25 асистенции в 56 мача във всички турнири. Той е част от Барселона от лятото на 2022 година, когато беше купен от Лийдс.

