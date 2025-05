Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо може да се озове на Световното клубно първенство, което стартира идния месец в САЩ. Първото издание на надпреварата с 32 отбора започва на 15 юни в Маями.

Големият съперник на Роналдо през годините - Лионел Меси, и неговият Интер Маями е в турнира, а първият мач на домакините е срещу египетския Ал Ахли.

По информации са се провели няколко разговора Роналдо да играе в САЩ. Новият формат на Световното клубно включва провеждането му на всеки четири години, така че 40-годишният португалец може да повиши интереса към критикувания турнир, ако участва в него - вероятно първо и последно участие за Кристиано в съревнованието.

🚨 If Cristiano Ronaldo joins Al Hilal, his first game would be vs. Real Madrid in the Club World Cup. 🤯 pic.twitter.com/BXm6ACcSfs