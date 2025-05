Алегри официално ще води пак Милан

Милан официално назначи Масимилиано Алегри за нов треньор. Италианският специалист ще замени Серджо Консейсао, който изкара начело на "росонерите" едва шест месеца.

Договорът на Алегри е за две плюс една години.

Наставникът е без работа от миналото лято, когато беше уволнен от Ювентус. Той беше спряган за нов треньор на шампиона Наполи, но Антонио Конте реши да остане начело на партенопеите.

Така Алегри отново ще поеме ръководството на отбора, с който завоюва титлата в Серия А през сезон 2010/2011 и триумфира в Суперкупата на Италия през 2011-а година. Той напусна Милан през януари 2014-а година, след което води Ювентус в два отделни периода.

Медиите в Италия пишат, че заплатата на 57-годишния наставник ще бъде пет милиона евро.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan