Кърваво меле в Париж! Двама загинали и над 550 арестувани след триумфа на ПСЖ (СНИМКИ + ВИДЕО)

Двама души загинаха, а близо 560 бяха арестувани в Париж при масови безредици. Те избухнаха след историческата първа титла от Шампионската лига за местния ПСЖ, съобщава NOVA. Близо 50 000 души се бяха събрали да гледат финалния мач в организирана фен зона на стадион „Парк де Пренс”.

Част от тях събориха автобусни спирки, счупиха витрини на магазини и опожариха няколко автомобила. на фона на безредиците, повечето фенове празнуваха мирно големия успех.

В неделя на Шан-з-Елизе се очакват стотици хиляди за парада на ПСЖ. отборът ще мине тържествено през центъра на града и ще бъде приет от президента на републиката Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

