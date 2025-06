Маурицио Сари се завръща начело на Лацио

Маурицио Сари е близо до завръщане в Лацио, пише Фабрицио Романо. Треньорът е постигнал договорка с "орлите" и ще застане начело на тима. Той ще замени на поста Марко Барони.

Договорът на Сари ще бъде за две години с опция за още един сезон.

66-годишният италианец се раздели с "орлите" през март 2024 година и оттогава няма отбор.

Сари е водил още Наполи и Челси.

