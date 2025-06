Появила се е българска следа в развода на Швайнщайгер и Ана Иванович (ВИДЕО)

Според германския вестник “Билд” се е появила българска следа в развода между бившите елитни спортисти Бастиан Швайнщайгер и Ана Иванович.

След като наскоро се появи информацията, че футболистът и тенисистката, които имат три деца, ще прекратят брака си, сега се появиха спекулации, че легендата на Байерн (Мюнхен) и германския национален отбор има афера с българка.

Твърди се, че новата жена до Швайнщайгер се казва Силва, като германският вестник пусна снимка, на която се твърди, че екссъстезателят и българката се държат за ръце на плаж.

Според изданието Силва е връстничка на Ана Иванович – и двете са родени през 1987 г. Тя има две деца, около които се е случило и запознанството между предполагаемите любовници, тъй като те учат в едно училище заедно с наследниците на световния шампион от 2014 г.

And how exactly do you got this information?