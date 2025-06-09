Спортът по ТВ в понеделник (9 юни)

Футбол
Макс спорт 4
02:00 МЛС: "Портланд Тимбърс" - "Сейнт Луис Сити"
Диема спорт 3
17:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Северна Македония
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Молдова
Нова спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Естония - Норвегия
Диема спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Чехия
Диема спорт 2
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Белгия - Уелс
Спорт
Диема спорт 2
03:00 НБА: финал, мач №2, "Оклахома Сити Тъндър" - "Индиана Пейсърс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
Евроспорт 1
16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, II етап
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