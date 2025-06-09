Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в понеделник (9 юни)

Спортът по ТВ в понеделник (9 юни)

9 Юни, 2025 06:39 531 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме дес

Спортът по ТВ в понеделник (9 юни) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Футбол

Макс спорт 4

02:00 МЛС: "Портланд Тимбърс" - "Сейнт Луис Сити"

Диема спорт 3

17:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Северна Македония
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Молдова

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Естония - Норвегия

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Чехия

Диема спорт 2

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Белгия - Уелс

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: финал, мач №2, "Оклахома Сити Тъндър" - "Индиана Пейсърс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, II етап


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ