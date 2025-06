Кристиано Роналдо през сълзи: Ако не се контузя сериозно, ще продължа

Суперзвездата Кристиано Роналдо не скри емоциите си след победата на Португалия над Испания (2:2, 5:3 след дузпи) във финала на Лигата на нациите. Това е втори трофей за нападателя и „мореплавателите“ от този турнир след този в дебютното му издание през 2019-а година.

„Изключително щастлив съм. Преди всичко, за това поколение, което заслужи титлата. Да спечелиш трофей с националния отбор на Португалия е нещо специално. Имам много трофеи, но няма нищо по-хубаво от победа с Португалия. Със сълзи на очи и чувство за изпълнен дълг... Прекрасно е“, заяви Роналдо.

„Това е нашата нация. Малък народ сме, но с големи амбиции. Живял съм в много страни, играл съм за много клубове, но когато става дума за Португалия, това поражда особени чувства. Да бъда капитан на това поколение играчи е повод за гордост. Спечелването на трофей винаги е върхът в работата на един национален отбор“, продължи 40-годишният нападател, който говори и за принудителната си смяна в края на редовното време.

„За бъдещето трябва да мислим в краткосрочен план. Имах контузия и беше много, много трудно... Дадох всичко от себе си, защото в националния отбор трябва да се раздаваш“, каза още Кристиано.

„Знаете на колко години съм вече, очевидно съм по-близо до края, отколкото бях в началото, но трябва да се наслаждавам на всеки момент. Ако не се контузя сериозно, ще продължа“, сподели още Роналдо.

