Братът на Джуд Белингам официално е играч на Борусия Дортмунд

Младият полузащитник на Съндърланд Джоб Белингам официално премина в Борусия Дортмунд. Сделката е на стойност 27.8 милиона паунда (33 милиона евро) и включва 15% клауза при бъдеща продажба, което я прави най-скъпият трансфер в историята на Съндърланд и вторият най-скъп входящ трансфер за Дортмунд.

Към основната сума са добавени и бонуси на стойност 4.2 милиона паунда, като половината от тях (около 2.1 милиона) се смятат за лесно постижими, докато останалите ще зависят от по-амбициозни цели.

