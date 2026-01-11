Иранските власти може да заглушават терминалите на Starlink, за да изолират допълнително страната на фона на продължаващо прекъсване на комуникациите, според експерт, който изучава прекъсванията в интернет.

Starlink е базирана в САЩ услуга, собственост на SpaceX на милиардера Илон Мъск. Тя предоставя мобилен широколентов интернет чрез мрежа от орбитални спътници.

Дъг Мадори, директор по интернет анализ в платформата за мрежово разузнаване Kentik, повдигна въпроса за възможността правителството да провежда „някакъв вид електронна война, за да се опита да наруши тези сигнали на Starlink“.

„Когато използвате сателитен терминал, вие по някакъв начин взривявате сигнала“, каза той. След това този сигнал може да бъде проследен и блокиран, „в зависимост от това колко усилия правителството иска да похарчи за това“, каза Мадори пред CNN.

Някои потребители на Starlink в Иран изпитват висока степен на „загуба на пакети“, което показва, че сигналът им може да „се заглушава“, каза Мадори.

Въпреки че иранският режим се противопоставя на използването на Starlink в страната, Мадори каза, че хора са успели да внесат контрабандно терминали.