Иранските власти може да заглушават терминалите на Starlink, за да изолират допълнително страната на фона на продължаващо прекъсване на комуникациите, според експерт, който изучава прекъсванията в интернет.
Starlink е базирана в САЩ услуга, собственост на SpaceX на милиардера Илон Мъск. Тя предоставя мобилен широколентов интернет чрез мрежа от орбитални спътници.
Дъг Мадори, директор по интернет анализ в платформата за мрежово разузнаване Kentik, повдигна въпроса за възможността правителството да провежда „някакъв вид електронна война, за да се опита да наруши тези сигнали на Starlink“.
„Когато използвате сателитен терминал, вие по някакъв начин взривявате сигнала“, каза той. След това този сигнал може да бъде проследен и блокиран, „в зависимост от това колко усилия правителството иска да похарчи за това“, каза Мадори пред CNN.
Някои потребители на Starlink в Иран изпитват висока степен на „загуба на пакети“, което показва, че сигналът им може да „се заглушава“, каза Мадори.
Въпреки че иранският режим се противопоставя на използването на Starlink в страната, Мадори каза, че хора са успели да внесат контрабандно терминали.
1 Браво на иранците
Коментиран от #3
14:38 11.01.2026
2 Кви са тея терминали на Starlink в Иран
14:47 11.01.2026
3 Така е
До коментар #1 от "Браво на иранците":И аз с всеки изминал ден все повече се възхищавам на Персите. Смел народ са. А на метежниците КСИР ще им налее нещо в кухите кратуни.
14:47 11.01.2026
4 Пламен
ЩО ТЪЙ ?!
Коментиран от #7
14:47 11.01.2026
5 Че то няма
14:48 11.01.2026
7 ъъъ
До коментар #4 от "Пламен":А ти да не би да обичаш руски тираджии по холандските паркинги?😍
14:49 11.01.2026
9 Лесно не е
14:50 11.01.2026
10 Starlink няма лиценз
14:52 11.01.2026
11 Олееее...и терминали на Starlink в Иран
14:54 11.01.2026
12 Щом Starlink е базирана в САЩ услуга
14:56 11.01.2026
13 az СВО Победа 80
От два дни ви съобщавам, че Техеран блокира Starlink, който външните сили /Израел и САЩ/ използват, за да управляват и координират цветната революция срещу ИРИ, чрез руски и китайски средства за РЕБ. Блокира се сигналът между сателитите и терминалите на земята, което не е трудно, още повече, че руснаците имат богат опит в блокирането на Starlink от СВО в бивша Украйна.
14:56 11.01.2026
14 Антитрол
14:58 11.01.2026