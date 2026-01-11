Мениджърът на Тотнъм обвини нападател на Астън Вила за мелето след края на мача

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк обвини нападателя на Астън Вила Оли Уоткинс, че е започнал мелето след последния съдийски сигнал след загубата на неговия отбор с 1:2 в третия кръг на турнира за Купата на Футболната асоциация.

Вила удържа атаките на "шпорите" през второто полувреме, след като головете на Емилиано Бундия и Морган Роджърс им дадоха контрол до почивката в Северен Лондон.

Полузащитникът на Тотнъм Жоао Палиня беше вбесен, когато Уоткинс и други играчи на Вила отидоха да празнуват пред своите фенове, като играчи от двата отбора бяха замесени в грозни сцени.

„Видях какво се случи. Разбира се, всичко е въпрос на това да запазиш хладнокръвие. Играчите дадоха всичко, всичко на терена, но загубихме оспорван мач. Сезонът не върви перфектно. Мисля, че Оли Уоткинс е много провокативен“, каза Франк пред медиите.

„Начинът, по който той отива да празнува пред феновете на Вила и се разхожда до Жоао . . . всеки, който има състезателен характер, преживява трудно нещата и може да предизвика това“, добави той.

Отпадането от Купата на ФА задълбочи проблемите на Франк, тъй като отборът му отново се провали у дома, след като спечели само два пъти в десет мача от Висшата лига пред собствена публика.

След загубата с 2:3 от Борнемут в средата на седмицата няколко играчи се включиха в разгорещени дискусии с феновете, а капитанът Кристиан Ромеро беше наказан, след като получи допълнителна санкция от един мач, тъй като не напусна терена своевременно след червения си картон срещу Ливърпул.

На въпрос дали отборът му има проблем с дисциплината, Франк отговори: „Когато играеш със страст, понякога играеш до линията. А понякога преминаваш границата“.

Тимът на Тотнъм беше освиркан на полувремето и претърпя нов удар, когато нападателят Ричарлисон получи контузия.

Франк каза, че травмата вероятно е резултат от натоварването, с което играчите се сблъскаха през коледните и новогодишни празници.

„Мисля, че направихме много неща както трябва, за да бъдем на мястото, където сме сега. Мисля, че той направи много неща както трябва. Не става въпрос само за нас, а за всеки клуб. Има доста контузии във Висшата лига. Това е нещо, което футболните власти трябва да обсъдят. Изиграхме пет мача за 13 дни, четири за десет. Един от малкото клубове, които направиха това“, коментира мениджърът, цитиран от агенция Ройтерс.