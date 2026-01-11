Новини
Делян Добрев: Ако Радев излезе със своя партия, съставът на НС ще се промени. И ще има по-голяма възможност за кабинет

11 Януари, 2026 14:39 531 17

Без обединена дясна кандидатура, равноотдалечена от всички, за предстоящите президентски избори, може да се окажем с президент Костадин Костадинов и това не е шега, коментира още депутатът от ГЕРБ

Делян Добрев: Ако Радев излезе със своя партия, съставът на НС ще се промени. И ще има по-голяма възможност за кабинет - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

При поява на президента Румен Радев на политическата сцена със собствена партия, оглавена от него, съставът на Народното събрание ще се промени и тогава, може би, ще има по-голяма възможност за сформиране на правителство.

Това каза пред БНР депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, председател на парламентарната бюджетна комисия, като подчерта, че трябва да видят платформата на такава партия, за да отговорят дали биха имали обща политика с нея или - не.

"Ако няма нов играч на политическата сцена, изборите ще възпроизведат същото, което виждаме вече последните 6-7 пъти. Партиите и тяхната непоносимост едни към други ще бъдат същите. Ако това се случи, според мен няма да се сформира правителство след предстоящите избори и ще има други - вероятно през есента".

Ще върнем веднага мандата, за да спестим време и да се проведат по-бързо избори, подчерта депутатът от ГЕРБ.

По думите на Добрев кабинетът "Желязков" е постигнал забележими успехи и коалиционната конструкция е работела добре:

"Най-големият успех е влизането на страната в еврозоната".

Предварителните данни показват, че дефицитът за 2025 г. е в рамките на 3%, което е чудо, съобщи председателят на парламентарната бюджетна комисия и коментира:

"Удължителният бюджет пречи, защото не можаха да се увеличат доходи, както се планираше в двата варианта на Бюджет 2026, но от друга страна той помага, защото гарантира, че в тази нестабилна политическа обстановка, бюджетът няма да се издъни".

Той изтъкна, че ГЕРБ няма да подкрепи предложението на ДПС-НН за Закон за регулиране на надценките:

"Моят проблем с "ДПС-Ново начало" е, че те се позиционират като лява партия, включително и с магазините за хората, а ние сме дясна партия. Това би предизвикало колизия в бъдеще".

Не трябва да се отваря Изборният кодекс преди изборите, заяви още депутатът от ГЕРБ.

Според Делян Добрев без "обединена дясна кандидатура, равноотдалечена от всички, за предстоящите президентски избори, може да се окажем с президент Костадин Костадинов и това не е шега":

"ПП-ДБ се държат високомерно и не желаят такива разговори. Ако не успее дясното да наложи кандидатура, която да стане президент, то вината ще бъде тяхна".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баба Яга

    11 2 Отговор
    Тоя престъпник, който ни набутва пред американците с 35-40 милиарда разпходи за два блока уестнгхАос е за затвор!

    14:42 11.01.2026

  • 2 Ако баба

    7 0 Отговор
    беше мъжка , щеше да има дръжка !

    14:42 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 евалата чалгопитеци

    4 2 Отговор
    Как е новото нормално? Как е живота след като Бюджета не мина и правителството подаде оставка? По-богати ли сте вече? Протестиралите емигранти върнаха ли се в България да раждат българи?

    14:45 11.01.2026

  • 5 затвор и конфискация

    4 1 Отговор
    на имуществото на цялата фамилия за тоя гепи престъпник

    14:46 11.01.2026

  • 6 Взимайте си юрото и

    2 1 Отговор
    се махайте.
    Унищожихте Територията.

    14:48 11.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Глава

    1 1 Отговор
    размътена! Примат!

    14:49 11.01.2026

  • 10 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Открай време Пеевски е лицето на парите на руската държавна мафия. Именно покрай санкциите за Москва лепнаха Магнитски и на Пеевски.
    Интересно какво го убеждава Спецназ в Абу Даби та се наложи 6 месеца да се лекува в швейцарска болница, а като се върна в България рязко скочи в политиката, ставайки ексклузивен спонсор на Д(п)С?

    14:49 11.01.2026

  • 11 Мнение

    2 0 Отговор
    Айде вече да идва някой начело на държавата ни и да ви опандизва всички престъпници и слуги на шорош!

    Вече 36г крадете, продавате и опосквате България!
    Още колко искате да продължава това бе Добрев?!

    Айде народа да хваща властта и да ви праща към ЦСЗ!

    Иначе и Радев е от вас! Все пак точно той вкара шарлатаните от пп във властта!

    14:50 11.01.2026

  • 12 интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хипотетично":

    Желязков не бе ли положил клетва като Министър Председател? Защо настояхте да подаде оставка?

    Коментиран от #15

    14:50 11.01.2026

  • 13 Съставител

    1 0 Отговор
    Ти мисли за състав на престъпление, а не за състав на кабинет!

    14:52 11.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "интересно":

    Различни хора на различни постове, с различни убеждения са. Сравнения не са уместни, че ще звучат обидно.

    14:55 11.01.2026

  • 16 Бо ли

    0 0 Отговор
    Мекуро

    14:56 11.01.2026

  • 17 ПРОФАН КАУННН И

    0 0 Отговор
    ЛЕКО С ЕДИНИЯТ КРАК У КАПАН. БЕЗ МОЗЪК И ЛЕКО ГРОЗОВАТ ФЪФЛЕЩ НЕ ОБРАЗОВАН НАТЕГАЧ. И МНОГО ЖАЛКО ЧЕ ТАКИВА КАТО НЕГО И ПО ЗЛЕ ОБРАЗОВАНИ НИ ВОДЯТ ГОДИНИ ТРИДЕСЕТ И ПЕТ. А ГЪБАРИТЕ РИБАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ СТАНАХА МИЛИОНИ. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОБЕДИНИМ И ДА ГИ ОТ ВЛАСТТА СВАЛИМ

    14:57 11.01.2026

