Делян Добрев: Ако Радев излезе със своя партия, съставът на НС ще се промени. И ще има по-голяма възможност за кабинет

При поява на президента Румен Радев на политическата сцена със собствена партия, оглавена от него, съставът на Народното събрание ще се промени и тогава, може би, ще има по-голяма възможност за сформиране на правителство.
Това каза пред БНР депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, председател на парламентарната бюджетна комисия, като подчерта, че трябва да видят платформата на такава партия, за да отговорят дали биха имали обща политика с нея или - не.
"Ако няма нов играч на политическата сцена, изборите ще възпроизведат същото, което виждаме вече последните 6-7 пъти. Партиите и тяхната непоносимост едни към други ще бъдат същите. Ако това се случи, според мен няма да се сформира правителство след предстоящите избори и ще има други - вероятно през есента".
Ще върнем веднага мандата, за да спестим време и да се проведат по-бързо избори, подчерта депутатът от ГЕРБ.
По думите на Добрев кабинетът "Желязков" е постигнал забележими успехи и коалиционната конструкция е работела добре:
"Най-големият успех е влизането на страната в еврозоната".
Предварителните данни показват, че дефицитът за 2025 г. е в рамките на 3%, което е чудо, съобщи председателят на парламентарната бюджетна комисия и коментира:
"Удължителният бюджет пречи, защото не можаха да се увеличат доходи, както се планираше в двата варианта на Бюджет 2026, но от друга страна той помага, защото гарантира, че в тази нестабилна политическа обстановка, бюджетът няма да се издъни".
Той изтъкна, че ГЕРБ няма да подкрепи предложението на ДПС-НН за Закон за регулиране на надценките:
"Моят проблем с "ДПС-Ново начало" е, че те се позиционират като лява партия, включително и с магазините за хората, а ние сме дясна партия. Това би предизвикало колизия в бъдеще".
Не трябва да се отваря Изборният кодекс преди изборите, заяви още депутатът от ГЕРБ.
Според Делян Добрев без "обединена дясна кандидатура, равноотдалечена от всички, за предстоящите президентски избори, може да се окажем с президент Костадин Костадинов и това не е шега":
"ПП-ДБ се държат високомерно и не желаят такива разговори. Ако не успее дясното да наложи кандидатура, която да стане президент, то вината ще бъде тяхна".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Яга
14:42 11.01.2026
2 Ако баба
14:42 11.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 евалата чалгопитеци
14:45 11.01.2026
5 затвор и конфискация
14:46 11.01.2026
6 Взимайте си юрото и
Унищожихте Територията.
14:48 11.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Глава
14:49 11.01.2026
10 хе хе
До коментар #3 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Открай време Пеевски е лицето на парите на руската държавна мафия. Именно покрай санкциите за Москва лепнаха Магнитски и на Пеевски.
Интересно какво го убеждава Спецназ в Абу Даби та се наложи 6 месеца да се лекува в швейцарска болница, а като се върна в България рязко скочи в политиката, ставайки ексклузивен спонсор на Д(п)С?
14:49 11.01.2026
11 Мнение
Вече 36г крадете, продавате и опосквате България!
Още колко искате да продължава това бе Добрев?!
Айде народа да хваща властта и да ви праща към ЦСЗ!
Иначе и Радев е от вас! Все пак точно той вкара шарлатаните от пп във властта!
14:50 11.01.2026
12 интересно
До коментар #7 от "Хипотетично":Желязков не бе ли положил клетва като Министър Председател? Защо настояхте да подаде оставка?
Коментиран от #15
14:50 11.01.2026
13 Съставител
14:52 11.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хипотетично
До коментар #12 от "интересно":Различни хора на различни постове, с различни убеждения са. Сравнения не са уместни, че ще звучат обидно.
14:55 11.01.2026
16 Бо ли
14:56 11.01.2026
17 ПРОФАН КАУННН И
14:57 11.01.2026