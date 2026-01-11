Нападател на Бешикташ пред завръщане във Висшата лига

Астън Вила проявява интерес към нападателя на Бешикташ Тами Ейбрахам, твърди Фабрицио Романо. Виланите уредиха Брайън Маджо от Метц, но искат да вземат още един играч за върха на атаката, ако се появи добра възможност.
Бирмингамският клуб вече е провел първоначални разговори, за да разбере дали и при какви условия би бил възможен трансфер на Ейбрахам през януари.
Англичанинът играе в Бешикташ под наем от Рома, но през следващото лято "черните орли" са длъжни да го откупят срещу 13 млн. евро.
През този сезон Тами Ейбрахам има 24 мача и 12 гола във всички турнири. Той вече има един престой в Астън Вила под наем от Челси. За виланите тогава записа 40 мача, в които се разписа 26 пъти.
