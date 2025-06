Барселона може да осъществи изненадващ трансфер, привличайки хърватския ветеран Иван Перишич, пише журналистът Рожер Торело. 36-годишният футболист е ценен високо от треньора на каталунците Ханзи Флик.

Той може да пристигне на "Камп Ноу" със свободен трансфер, след като договорът му с ПСВ Айндховен изтича. Освен това заплатата му няма да бъде проблем за клуба, който изпитва сериозни финансови затруднения.

🚨🎖️| The Croatian would come on a FREE with very less salary. Flick admires Perisic's versatility. [@RogerTorello] #fcblive 🇭🇷 pic.twitter.com/WQJfeJoBNa