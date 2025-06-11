Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона може да осъществи изненадващ трансфер

Барселона може да осъществи изненадващ трансфер

11 Юни, 2025 13:59 563 0

  • иван перишич-
  • барселона-
  • футбол

Той може да пристигне на "Камп Ноу" със свободен трансфер

Барселона може да осъществи изненадващ трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона може да осъществи изненадващ трансфер, привличайки хърватския ветеран Иван Перишич, пише журналистът Рожер Торело. 36-годишният футболист е ценен високо от треньора на каталунците Ханзи Флик.

Той може да пристигне на "Камп Ноу" със свободен трансфер, след като договорът му с ПСВ Айндховен изтича. Освен това заплатата му няма да бъде проблем за клуба, който изпитва сериозни финансови затруднения.

Иван Перишич изигра страхотен сезон за "филипсите" и им помогна да станат шампиони на Нидерландия. Той се разписа 16 пъти в 39 мача във всичи турнири, а освен това даде и 11 асистенции.

Ханзи Флик познава отлично качествата на хърватския ветеран от съвместния им престой в Байерн.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ