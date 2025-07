Донарума потърсил помощ от психолог след инцидента с Мусиала

Вратарят на Пари Сен Жермен Джанлуиджи Донарума е потърсил помощ от психолог след инцидента с контузията на германския халф Джамал Мусиала, съобщава RMC Sport.

Донарума е провел дълъг разговор с Хоакин Валдес, спортния психолог на парижани. Той няколко пъти повторил на вратаря по време на почивката, че не е виновен за случилото се.

Отбелязва се обаче, че дори след последния съдийски сигнал Донарума е останал в лошо състояние на духа заради инцидента. Той е кореспондирал с Мусиала, за да разбере за положението, в което се намира, като дори го потърсил лично в съблекалнята, но тогава вече последният вече бил откаран в болница.

Мусиала има фрактура на лявата фибула и увреждане на връзките и се очаква да се завърне на терена чак след нова година.

