ЦСКА иска бразилски ляв бек от Кипър

ЦСКА е спряган за потенциален нов отбор на бразилския ляв бек Кажу, твърдят медии в Кипър. 28-годишният футболист в момента носи екипа на Арис Лимасол и има действащ договор с клуба до лятото на 2026-а година. По данни на Transfermarkt.com пазарната му стойност е оценена на 650 000 евро.

Кажу (на снимката долу вляво) е универсален играч по левия фланг, като може да действа както в защита, така и в по-предни позиции. В момента левият фланг е слабото звено в селекцията на Душан Керкез, който разполага единствено с Мика Пинто и Сейни Санянг. Именно поради тази кадрова криза Санянг бе използван и като ляво крило.

