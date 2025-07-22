Спортът по ТВ във вторник (22 юли)

12.00 Тенис, турнир в Кицбюел МАХ Спорт 1
12.30 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
13.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 16, мъже Евроспорт 1
16.30 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3
18.30 Лека атлетика: Лятна универсиада в Рейн-рур Евроспорт 1
20.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 1
21.00 Риека – Лудогорец Диема спорт
22.00 Полуфинал на европейското за жени БНТ 3
03.30 Вашку да Гама – Индепендиенте (Дел Вале) МАХ Спорт 4
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