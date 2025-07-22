Спортът по ТВ във вторник (22 юли)

Ръководството на ЕС е „откъснато от реалността“: Иска забрана за бензинови и дизелови автомобили по-рано

Европейската комисия обмисля инициатива, която да задължи големите корпорации и услугите за споделено ползване на автомобили да спрат да купуват прево ...