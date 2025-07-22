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Спортът по ТВ във вторник (22 юли)

Спортът по ТВ във вторник (22 юли)

22 Юли, 2025 06:15 704 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (22 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Кицбюел МАХ Спорт 1

12.30 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

13.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 16, мъже Евроспорт 1

16.30 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3

18.30 Лека атлетика: Лятна универсиада в Рейн-рур Евроспорт 1

20.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 1

21.00 Риека – Лудогорец Диема спорт

22.00 Полуфинал на европейското за жени БНТ 3

03.30 Вашку да Гама – Индепендиенте (Дел Вале) МАХ Спорт 4


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