Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вратар пропуснал обаждания за първата си повиквателна в Бундестима

Вратар пропуснал обаждания за първата си повиквателна в Бундестима

7 Октомври, 2025 16:14 322 0

  • вратар-
  • фрайбург -
  • ноа атуболу-
  • заспал-
  • повиквателна -
  • националния отбор -
  • германия-
  • бундестима-
  • оливър бауман -
  • люксембург-
  • северна ирландия

Ноа Атуболу бил заспал, когато получил обаждането

Вратар пропуснал обаждания за първата си повиквателна в Бундестима - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Фрайбург – Ноа Атуболу, разкри, че е бил заспал, когато получил обаждането за първата си и изненадваща повиквателна за националния отбор на Германия. 23-годишният страж първоначално не фигурираше в състава на Бундестима, но бе извикан по спешност вчера, след като стана ясно, че Оливър Бауман е болен. Германия се подготвя за предстоящите световни квалификации срещу Люксембург и Северна Ирландия, пише gong.bg

„Прибрахме се много късно в неделя вечер след мача с Борусия Мьонхенгладбах. В понеделник, след сутрешната тренировка, си подремнах. Когато се събудих, имах няколко пропуснати обаждания – от треньора на вратарите в националния отбор Андреас Кроненберг и от Михаел Мюлер, който отговаря за вратарите във Фрайбург“, разказа Атуболу.

Малко след това му било съобщено, че шофьор вече пътува, за да го вземе. Същата вечер той се присъединил към националния тим в тренировъчния лагер в Херцогенаурах, Бавария. Оливър Бауман не тренира в понеделник. Ако не бъде готов за мачовете, Александър Нюбел от Щутгарт вероятно ще бъде титуляр. Атуболу и Фин Дамен от Аугсбург са другите налични варианти за селекционера.

„Отивам в националния отбор с желание да науча колкото се може повече. За мен е огромна чест да бъда част от този състав“, добави Ноа Атуболу.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ