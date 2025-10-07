Вратар пропуснал обаждания за първата си повиквателна в Бундестима

Вратарят на Фрайбург – Ноа Атуболу, разкри, че е бил заспал, когато получил обаждането за първата си и изненадваща повиквателна за националния отбор на Германия. 23-годишният страж първоначално не фигурираше в състава на Бундестима, но бе извикан по спешност вчера, след като стана ясно, че Оливър Бауман е болен. Германия се подготвя за предстоящите световни квалификации срещу Люксембург и Северна Ирландия, пише gong.bg

„Прибрахме се много късно в неделя вечер след мача с Борусия Мьонхенгладбах. В понеделник, след сутрешната тренировка, си подремнах. Когато се събудих, имах няколко пропуснати обаждания – от треньора на вратарите в националния отбор Андреас Кроненберг и от Михаел Мюлер, който отговаря за вратарите във Фрайбург“, разказа Атуболу.

Малко след това му било съобщено, че шофьор вече пътува, за да го вземе. Същата вечер той се присъединил към националния тим в тренировъчния лагер в Херцогенаурах, Бавария. Оливър Бауман не тренира в понеделник. Ако не бъде готов за мачовете, Александър Нюбел от Щутгарт вероятно ще бъде титуляр. Атуболу и Фин Дамен от Аугсбург са другите налични варианти за селекционера.

„Отивам в националния отбор с желание да науча колкото се може повече. За мен е огромна чест да бъда част от този състав“, добави Ноа Атуболу.