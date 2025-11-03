Новини
Феновете на Пирин Благоевград избухнаха след ново поражение – напрежението расте

Феновете на Пирин Благоевград избухнаха след ново поражение – напрежението расте

3 Ноември, 2025 11:06 486 2

Ситуацията остава напрегната

Феновете на Пирин Благоевград избухнаха след ново поражение – напрежението расте - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от недоволство заля Пирин Благоевград след поредната разочароваща загуба с 1:3 от Марек в Дупница. Веднага след последния съдийски сигнал страстите на стадиона се нажежиха до червено, а група разгневени привърженици на „орлетата“ потърсиха отговорност от ръководството и клубните легенди, съобщава „Струма“.

Разочарованието на феновете прерасна в бурни словесни сблъсъци с част от управата. Спортният директор Светослав Дяков, емблематичният Петър Михтарски и треньорът на вратарите Мирослав Митев се оказаха в центъра на напрежението, след като запалянковците открито поискаха оставките на всички, отговорни за спортно-техническото ръководство.

„Достатъчно търпяхме! Време е за промяна!“, скандираха феновете, които не скриха разочарованието си от представянето на отбора във Втора лига.

В момента Пирин заема седмата позиция в класирането с актив от 17 точки – резултат, който далеч не удовлетворява амбициите на клуба и неговите поддръжници.


  • 1 Сори

    2 0 Отговор
    Кмета не е ГЕРБав, пари нема

    11:28 03.11.2025

  • 2 немо

    2 1 Отговор
    и какво искат феновете, ясно е че пари няма! При това положение и играчите не си дават зор, а доколко изобщо стават е отделен въпрос

    11:36 03.11.2025

