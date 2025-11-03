Феновете на Пирин Благоевград избухнаха след ново поражение – напрежението расте

Вълна от недоволство заля Пирин Благоевград след поредната разочароваща загуба с 1:3 от Марек в Дупница. Веднага след последния съдийски сигнал страстите на стадиона се нажежиха до червено, а група разгневени привърженици на „орлетата“ потърсиха отговорност от ръководството и клубните легенди, съобщава „Струма“.

Разочарованието на феновете прерасна в бурни словесни сблъсъци с част от управата. Спортният директор Светослав Дяков, емблематичният Петър Михтарски и треньорът на вратарите Мирослав Митев се оказаха в центъра на напрежението, след като запалянковците открито поискаха оставките на всички, отговорни за спортно-техническото ръководство.

„Достатъчно търпяхме! Време е за промяна!“, скандираха феновете, които не скриха разочарованието си от представянето на отбора във Втора лига.

В момента Пирин заема седмата позиция в класирането с актив от 17 точки – резултат, който далеч не удовлетворява амбициите на клуба и неговите поддръжници.