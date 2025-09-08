Германия с първа победа в квалификациите

Германия победи с 3:1 Северна Ирландия в домакинството си от 2-рия кръг на световните квалификации от група "А". По този начин Бундестимът се реваншира за изненадващото поражение в първия кръг от Словакия.

Домакините в Кьолн обаче отново не впечатлиха с представянето си и в дълги периоди от мача изглеждаха доста безидейни и объркани. Те откриха резултата чрез Серж Гнабри още в 7-ата минута, но Айзък Прайс изравни в 34-тата минута.

Все пак германците намериха пътя към успеха през втората част с попадения на Надим Амири в 69-ата и Флориан Виртц в 73-тата минута.

Юлиан Нагелсман бе избрал да започне мача с Ник Волтемаде като изнесен нападател и зад гърба му Флориан Виртц, Серж Гнабри и Джейми Левелинг. Двойката опорни халфове са Йошуа Кимих и Паскал Грос.

Гостите пък залагат на Исаак Прайс и Джейми Рийд като двойка нападатели. Итън Галбрайт, Шей Чарлз и Али МакКан ще са триото в средата на терена, а на крилата ще действат Конър Брадли и Джъстин Девени.

Мачът започна отлично за Германия. Още в първата си добра атака тимът откри резултата. Ник Волтемаде отне в средата на терена и моментално подаде в коридор за Серж Гнабри, който се откъсна зад защитата и останал очи в очи с вратаря реализира за 1:0.

В следващите минути домакините продължиха да атакуват доста настървено, но атаките им завършваха без да отправят точен удар по посока на вратата на съперника.

Към средата на полувремето обаче Северна Ирландия успя да изравни играта и плахо започна да поглежда към вратата на Оливер Бауман, докато германските играчи започнаха да правят елементарни грешки в разиграването.

Така в 34-тата минута почти от нищото се стигна до изравняване на резултата. При центриране от корнер Айзък Прайс бе изпуснат на далечната греда и от воле прати топката под напречната греда.

В 40-ата минута северноирландците поискаха дузпа за нарушение на Волдемар Антон срещу Рийд, но съдията прецени, че няма достатъчно основания, за да посочи бялата точка.

В 45-ата минута Германия можеше да си върне преднината, но гол на Давид Раум не бе зачетен заради засада.

Второто полувреме се очакваше да започне с натиск на домакините, но нищо подобно не се случи. В началните десетина минути играчите в бяло се лутаха на терена и така и не можеха да организират нищо по-интересно пред вратата на съперника.

В 59-ата минута Джейми Левелинг опита далечен удар, който не бе твърде далеч от целта, но все пак премина встрани.

Едно от най-добрите положения за Бундестима дойдев 63-тата минута, когато Давид Раум отправи силен и точен удар, но той бе спасен от вратаря на съперника.

Минута по-късно Валдемар Антон стреля с глава отблизо след центриране от фаул, но топката отново не пожела да влезе във вратата, като облиза напречната греда.

В 68-ата минута Флориан Виртц пропусна страхотна възможност, след като получи отличен пас от Йошуа Кимих, но ударът му бе спасен от Пийкок-Фарел.

Минута по-късно натискът на Германия най-накрая даде резултат. Давид Раум центрира отляво, Максимилиан Байер се размина с топката, но същото сториха и защитниците и вратаря на Северна Ирландия, а влезлият от задна позиция Амири насочи топката в опразнената врата.

В 73-тата минута падна и трети гол. Флориан Виртц се разписа с прекрасен изстрел от фаул, с който не остави шансове на вратаря Пийкок-Фарел.

В добавеното време Джейми Левелинг можеше да добави четвърти гол, но ударът му профуча покрай вратата.