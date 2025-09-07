Селекционерът на Германия: Отборът няма да смени философията си, но ще има промени в състава

Националният селекционер Юлиан Нагелсман ще ротира състава на Германия в предстоящата световна квалификация със Северна Ирландия, съобщава агенция Ройтерс. Шампионите от 2014 допуснаха изненадващо поражение с 0:2 от Словакия в Братислава в четвъртък вечер.
За Германия това бе трето поредно поражение след тези срещу Португалия и Франция през юни. Нагелсман обаче е категоричен, че отборът няма да промени футболната си философия, независимо в какъв състав играе.
Nagelsmann: "We need players who fit the situation. We shouldn't think of qualification, it's just about this game. We've spoken to the leaders, those who are leaders by virtue of their position and those who can be leaders because of their nature. I've strengthened their… pic.twitter.com/T5f9zdUrrM
— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 6, 2025
"Проведохме няколко разговора с момчетата в отбора. Изчистихме някои неща вътрешно. Поговорихме хубаво за очакванията ни за световните квалификации и за утрешния мач. Самият отбор няма да промени философията си, но ще има разлики в състава. Със сигурност, каквото и да правим, резултатът трябва да бъде драстично различен", заяви Нагелсман, цитиран от Ройтерс.
"Треньорите сме длъжни да освобождаваме футболистите емоционално. Не трябва да мислим за класирането напред, а за самия мач. Все пак в този отбор може би има футболисти, които сега са в групата, но няма да пътуват за Световното първенство", каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА