Челси продава нападател

Албанският нападател Армандо Броя е на крачка от постоянен трансфер в Бърнли, след като клубът постигна споразумение с Челси.

22-годишният нападател е дал „зелена светлина“ за сделката и се очаква в събота следобед да премине медицински преглед, с което трансферът ще бъде финализиран, съобщава журналистът Фабрис Хокинс.

Броя преживя трудни сезони, белязани от тежки контузии. Всичко започна с разкъсване на ахилесовото сухожилие, което го извади от игра за дълъг период. При завръщането му го сполетя нова сериозна травма – този път в глезена, което допълнително затрудни възстановяването му и забави неговият прогрес.

🚨EXCL Armando Broja is set to join Burnley. Agreement reached with Chelsea. The player has been given the green light to travel today for the medical. pic.twitter.com/Km1Ba7Ipr4