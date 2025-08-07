Новини
Челси прати млад талант под наем в Съндърланд

7 Август, 2025 07:36 428 0

Марк Гиу ще играе на „Стейдиъм ъф Лайт“ до края на сезон 2025/26

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ннападател на Челси Марк Гиу ще облече екипа на Съндърланд през следващия сезон. Официалната информация бе потвърдена от пресслужбата на новака във Висшата лига, като договорът за наем е в сила до края на сезон 2025/26.

Испанският стрелец, който пристигна на „Стамфорд Бридж“ от Барселона през лятото на 2024 година, бързо привлече вниманието с изявите си на терена. Само на 19 години, Гиу вече има зад гърба си 16 двубоя във всички турнири, в които е реализирал 6 попадения – впечатляващо постижение за толкова млад футболист.

Пазарната стойност на Марк Гиу, според реномирания портал Transfermarkt, възлиза на 8 милиона евро – сума, която само подчертава потенциала и класата на младия нападател.

Очакванията са, че престоят му на „Стейдиъм ъф Лайт“ ще му даде ценен опит и възможност да разгърне още повече таланта си в английския елит.


