Челси прати млад талант под наем в Съндърланд

Ннападател на Челси Марк Гиу ще облече екипа на Съндърланд през следващия сезон. Официалната информация бе потвърдена от пресслужбата на новака във Висшата лига, като договорът за наем е в сила до края на сезон 2025/26.

Испанският стрелец, който пристигна на „Стамфорд Бридж“ от Барселона през лятото на 2024 година, бързо привлече вниманието с изявите си на терена. Само на 19 години, Гиу вече има зад гърба си 16 двубоя във всички турнири, в които е реализирал 6 попадения – впечатляващо постижение за толкова млад футболист.

Пазарната стойност на Марк Гиу, според реномирания портал Transfermarkt, възлиза на 8 милиона евро – сума, която само подчертава потенциала и класата на младия нападател.

Очакванията са, че престоят му на „Стейдиъм ъф Лайт“ ще му даде ценен опит и възможност да разгърне още повече таланта си в английския елит.