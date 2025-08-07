Арда срещу Кауно Жалгирис - кърджалийският тим продължава да мечтае

Кърджалийският Арда е на прага на пореден исторически момент, след като тази вечер ще премери сили с литовския Кауно Жалгирис в първия сблъсък от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Двубоят ще се проведе на стадиона в Каунас, като началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 19:00 часа българско време.

След драматичната победа над ХИК Хелзинки, постигната след изпълнение на дузпи във финландската столица, възпитаниците на Александър Тунчев вече гледат с повишено самочувствие към следващото си европейско предизвикателство. „Апетитът идва с яденето“, както гласи старата поговорка, а Арда е решен да продължи победния си ход и да се доближи още повече до мечтаното участие в груповата фаза на турнира.

В последния си шампионатен мач „сините от Кърджали“ демонстрираха впечатляваща форма, разгромявайки Ботев Пловдив с категоричното 5:0 като гости. Този успех, съчетан с проявения характер срещу ХИК, вдъхва допълнителна увереност на отбора и феновете, че европейската приказка може да продължи.

Наставникът Александър Тунчев сподели преди заминаването за Литва: „Отиваме с нагласата да изиграем силен мач и да постигнем положителен резултат. Съперникът разполага с качествени чуждестранни футболисти и със сигурност ни очаква сериозно изпитание, но вярвам, че имаме своите шансове.“

Единствените отсъстващи в състава на Арда са Емил Виячки и Пламен Крачунов. При евентуален успех срещу Кауно Жалгирис, Арда ще се изправи в плейофната фаза срещу победителя от двойката Раков Ченстохова (Полша) – Макаби Хайфа (Израел), което би било ново предизвикателство и възможност за още по-голям пробив на европейската сцена.