Арда срещу Кауно Жалгирис - кърджалийският тим продължава да мечтае

7 Август, 2025 09:45 534 2

  • арда -
  • жалгирис-
  • квалификационен кръг -
  • лигата на конференциите

Мачът е от 19:00 часа днес

Арда срещу Кауно Жалгирис - кърджалийският тим продължава да мечтае - 1
Кърджалийският Арда е на прага на пореден исторически момент, след като тази вечер ще премери сили с литовския Кауно Жалгирис в първия сблъсък от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Двубоят ще се проведе на стадиона в Каунас, като началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 19:00 часа българско време.

След драматичната победа над ХИК Хелзинки, постигната след изпълнение на дузпи във финландската столица, възпитаниците на Александър Тунчев вече гледат с повишено самочувствие към следващото си европейско предизвикателство. „Апетитът идва с яденето“, както гласи старата поговорка, а Арда е решен да продължи победния си ход и да се доближи още повече до мечтаното участие в груповата фаза на турнира.

В последния си шампионатен мач „сините от Кърджали“ демонстрираха впечатляваща форма, разгромявайки Ботев Пловдив с категоричното 5:0 като гости. Този успех, съчетан с проявения характер срещу ХИК, вдъхва допълнителна увереност на отбора и феновете, че европейската приказка може да продължи.

Наставникът Александър Тунчев сподели преди заминаването за Литва: „Отиваме с нагласата да изиграем силен мач и да постигнем положителен резултат. Съперникът разполага с качествени чуждестранни футболисти и със сигурност ни очаква сериозно изпитание, но вярвам, че имаме своите шансове.“

Единствените отсъстващи в състава на Арда са Емил Виячки и Пламен Крачунов. При евентуален успех срещу Кауно Жалгирис, Арда ще се изправи в плейофната фаза срещу победителя от двойката Раков Ченстохова (Полша) – Макаби Хайфа (Израел), което би било ново предизвикателство и възможност за още по-голям пробив на европейската сцена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мими Кучева🐕

    1 2 Отговор
    Каун Жалгирис, тва тим от Хасковско ле е?🦧🤣🤣🤣🦧

    09:47 07.08.2025

  • 2 Арда изобщо

    0 0 Отговор
    няма какво да им се плащат на тези, по-слаб отбор от ХИК са, колкото и да е зле нашият футбол от години - Литва е и ще бъде баскетболна страна, футболът е на заден план, Арда са симпатичен тим, с много българи в основния състав, сработени, успех им пожелавам и без страх - по-добрият тим сте!

    10:49 07.08.2025

