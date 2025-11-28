Новини
Локомотив София и Арда дават началото на 17-ия кръг в Първа лига

28 Ноември, 2025 14:28 416 0

Мачът е днес от 15:00 часа

Локомотив София и Арда дават началото на 17-ия кръг в Първа лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив София приема Арда Кърджали в първия двубой от 17-ия кръг на efbet Лига. Срещата, която започва в 15:00ч., ще бъде ръководена от Мартин Великов.

Двата тима са съседи в класирането, като имат еднакъв актив от по 19 точки. Столичните "железничари" са девети, а Арда е десети.

Локомотив София влиза в двубоя срещу Арда след победа като гост над Черно море с 1:0. Момчетата на Станислав Генчев бяха в дълга серия от девет мача без успех в първенството преди да победят Берое в Стара Загора с 3:1, но след това загубиха у дома от Ботев Враца, което говори за липсата им на постоянство. Генчев няма да може да разчита до края на годината на звездата си в атака Анте Аралица, а новото им попълнение Джордан Айб още не е картотекиран. Капитанът Божидар Кацаров пък е наказан за натрупани картони.

Арда Кърджали постигна две поредни победи след загубата от Левски, надвивайки Лудогорец в Разград и ЦСКА 1948 у дома. Кърджалийци постепенно набират скорост след колебливото им начало в първенството.

В първия мач между двата тима през сезона двата тима завършиха наравно 1:1. За Арда се разписа Димитър Велковски, а за Локомотив София вкара Спас Делев.


