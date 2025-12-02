Арда и Ботев Пловдив не излъчиха победител

Арда и Ботев Пловдив завършиха 0:0 в мач от 18-ия кръг на Първа лига, игран в Кърджали. Тимът на Александър Тунчев бе по-настоятелният през по-голямата част от срещата, но брилянтните намеси на стража на „канарчетата“ Даниел Наумов запазиха равенството.

Тодор Неделев трябваше да започне като титуляр за Ботев, но се контузи още на загрявката и така мястото му на терена беше заето от Самуел Калу.

Домакините започнаха по-активно и през първите десет минути държаха инициативата, макар и без да създадат сериозна опасност пред вратата на Наумов.

Първият точен удар в мача дойде чак в 30-ата минута. Самуел Калу опита шут от дистанция, но Анатолий Господинов бе на мястото си и изби в корнер. От последвалия ъглов удар Симеон Петров стреля с глава, но неточно.

Шест минути по-късно Карагарен центрира от ъглов удар, а Джелал Хюсеинов насочи с глава, но топката премина встрани. В 38-ата минута Наумов допусна неточност в изнасянето, топката попадна у Андре Шиняшики, който обаче стреля слабо и не затрудни вратаря.

До края на първото полувреме липсваха нови ситуации и двата отбора се прибраха на почивка при 0:0.

Арда засили натиска след подновяването. В 54-ата минута Лъчезар Котев отправи силен шут към десния ъгъл, но Наумов реагира отлично. Само две минути след това Каскардо центрира отдясно, Луан стреля с глава, но отново вратарят на Ботев спаси. При последвалия опит за добавка Минков фаулира Карагарен, но ситуацията бе отменена заради засада.

В 64-ата минута Светослав Ковачев тества Наумов с удар към близкия ъгъл, но стражът на гостите отново се намеси решително.

Това не бе последната му намеса. В 79-ата минута Каскардо центрира опасно, Вячеслав Велев стреля с глава към горния десен ъгъл, но Наумов изби блестящо.

В 87-ата минута резервата Атанас Кабов отправи неточен удар.

АРДА - БОТЕВ ПЛОВДИВ 0:0

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К), 2. Густаво Каскардо, 18. Джелал Хюсеинов, 21. Вячеслав Велев, 80. Лъчезар Котев, 20. Серкан Юсеин (79' - 33. Иван Тилев), 99. Бирсент Карагарен (59' - 10. Светослав Ковачев), 93. Феликс Ебоа Ебоа, 71. Ивелин Попов (59' - 39. Антонио Вутов), 11. Андре Шиняшики, 17. Патрик Луан (85' - 8. Атанас Кабов)

Треньор: Александър Тунчев

БОТЕВ ПЛОВДИВ: 29. Даниел Наумов - 22. Енок Куатенг (71' - 2. Габриел Нога), 87. Симеон Петров, 42. Ивайло Видев, 6. Андрей Йорданов - 90. Самуел Калу (85' - 11. Таилсон), 25. Емануел Оджо (46' - 77. Лукас Араужо) - 17. Николай Минков (К), 7. Никола Илиев (46' - 38. Константинос Балоянис), 23. Армстронг Око-Флекс - 30. Франклин Маскоте (66' - 9. Димитър Митков)

Треньор: Димитър Димитров