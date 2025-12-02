Новини
Съседите в класирането Арда и Ботев Пловдив се изправят един срещу друг в Кърджали

2 Декември, 2025 15:37 355 0

Мачът е от 18:00 часа днес

Съседите в класирането Арда и Ботев Пловдив се изправят един срещу друг в Кърджали - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда приема Ботев Пловдив във втората среща от програмата на междинния 18-и кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Арена Арда" в Кърджали ще стартира в 18:00 часа и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов. Мачът ще се предава на живо по Диема спорт.

Арда влиза в мача като десети в класирането с 20 точки. Кърджалийци са в серия от три поредни срещи без загуба, постигайки две победи над челниците Лудогорец с 3:2 и ЦСКА 1948 с 3:0. "Сините" са колебливи в своите домакински срещи, записвайки дотук 2 успеха, 3 ремита и 4 поражения. Срещата ще пропусне контузеният Бирсент Карагарен.

Ботев пристига в Кърджали като съсед на Арда в класирането - 11-и с актив от 20 точки. "Канарчетата" се върнаха към пътя на победите в предходния кръг, когато надделяха у дома над Черно море с 3:1. "Жълто-черните" са сред най-добрите гости в елита с постигнати до момента 4 успеха и 4 загуби при положителна голова разлика от 16:12. След изтърпяна санкция в състава се завръща Андрей Йорданов.

В началото на август двата тима се изправиха един срещу друг на стадион "Христо Ботев", където Арда разби домакините от Ботев Пловдив с гръмкото 5:0. Димитър Велковски, Антонио Вутов, Давид Акинтола, Иснаба Мане и Бирсент Карагарен вкараха за кърджалийци.


